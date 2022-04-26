У русских судьба такая ― побеждать

Победоносный перелом как русская судьба

Москва победит в украинском кризисе, хотя и сражается с большой армией, которую сейчас снабжает и поддерживает весь западный мир, уверен автор статьи в "Печат". Вскоре произойдет много раз случавшийся в прошлом неукротимый рывок медведя. После первых трудностей русские концентрируются и меняют все в лучшую сторону.

Драгомир Анджелкович

Русскую славу преумножают победы во множестве войн, которые вела эта держава. На фоне победоносных завершений нередко забывается, как начинались эти конфликты, поскольку этому не придают особого значения. Однако история, к сожалению или к счастью, часто повторяется.

Леонид Кучма, президент Украины с 1994 по 2004 год, обращаясь к студентам университета Харькова в начале 2003 года, произнес фразу, ставшую впоследствии знаменитой: "Украину мы создали, надо создать еще и украинцев". То же он повторил в конце 2003 года в Москве, где презентовал свою программную книгу "Украина не Россия". К сожалению, тогда вовремя не поняли, что на самом деле скрывалось за высказыванием Кучмы об украинцах и его произведением о русско-украинских отношениях в прошлом и будущем, и поэтому был упущен момент для принятия адекватных мер. Все смотрели на это почти как на анекдот, а итог оказался ужасающим.

Создание украинцев

Итак, Кучма поставил новую стратегическую цель, поскольку предыдущая была успешно достигнута, то есть Украина откололась от России подлинно, а не только формально. Работа над достижением новой цели велась с первой украинской революции (2004 ― 2005 год) до настоящего момента с помощью Запада. Но русские осознали это, только когда начался текущий российско-украинский конфликт. Этот урок они окончательно усвоили на кровавом поле брани, хотя и ожидали, что справиться с Украиной будет намного проще. Ведь казалось, что им противостоит лишь национально-государственное квазиобразование, которое недоброжелатели искусственно настраивают против того, частью чего оно на самом деле является в силу исторических, этнических и духовных причин.

Многим в Москве казалось, что все эти усилия не смогут привести к ощутимым результатам, но примеры Черногории и Украины показывают, что это вполне возможно. Фикция, которую систематически насаждают те, кто привык промывать мозги, зачастую встает выше правды. И поэтому, несмотря на то, что большая часть украинского населения по-прежнему считает себя близкой к русскому народу, многие уже приняли новую идентичность и готовы фанатично бороться против того, что, как им рассказывают, им угрожает. На "помощь" им пришли силы НАТО со всех сторон, увидев для себя шанс развязать (полу)прямую войну с Россией. Так операция, которая, судя по всему, по прогнозам Москвы, должна была реализоваться малыми силами и без особых потерь привести к устранению факторов, отравляющих российско-украинские братские отношения, превратилась в кровавый конфликт.

Мучительная Финская война

Не в первый раз война в начале, по разным причинам, не идет у русских так, как хотелось бы. Более того, это уже почти вошло в правило. Точно так же, как недооценили украинский военный потенциал, когда-то недооценили Финляндию. Советский Союз вступил в конфликт с этой страной, которая к тому моменту 20 лет как не была российской провинцией, 30 ноября 1939 года, будучи уверенным, что завершит войну в течение нескольких недель. Однако советские силы натолкнулись на монолитную финскую стену. Только после полной перегруппировки, изменения командного состава и стратегии в начале марта 1940 года СССР победил своего северного соседа и добился подписания мирного договора, защищающего жизненно важные интересы Москвы. Но до этого и в России, и по всему миру царил шок. Советский Союз намучился со страной, которая в 50 раз меньше его. По современным меркам это то же самое, как если бы Россия не могла справиться с маленькой Литвой. (…)

Похожим образом для русских начинались и многие другие конфликты, даже более важные. Они не сразу осознали всю опасность, надвигающуюся на их страну, перед началом похода Наполеона в 1812 году и Гитлера в 1941 году. В обоих случаях русским пришлось долго отступать, хотя соотношение сил в начале войны было примерно одинаковым. Только потом они переходили в контрнаступления, которые после больших мучений и кровопролитий завершались победами. Так преумножалась слава России, но ей всегда предшествовал ряд неудач.

Впоследствии то, что происходило в начале обеих войн, особенно с Наполеоном, нередко сглаживалось и преподносилось в более благовидном виде, чем было на самом деле, так как победа затмевала ошибки. Тем не менее на первых этапах тех войн многим на самом деле казалось, что Россия, царская или красная, наконец неминуемо пойдет ко дну. Однако она проявляла себя как своеобразная геополитическая птица-феникс, которая, даже сильно пострадав, находит способ быстро переродиться и величественно засиять вновь. Сегодня ситуация далека от той, в которой Россия пребывала в 1812 или 1941 году, и от по-настоящему глубоких ран тех лет. Она просто прощается с иллюзиями и постепенно приободряется.

Осада Плевны

В начале Великой Северной войны (1700 ― 1721 годы) дела у России тоже шли из рук вон плохо. Она переоценила свою реформированную армию, опрометчиво вступила в тяжелый конфликт и во время его первого этапа потерпела серию сокрушительных поражений. Однако вскоре она собралась и сделала все необходимое, чтобы в конце важнейшей войны выйти мировой державой, до сих пор не утратившей отвоеванный тогда статус. Многое не получалось у русских и в начале очень важной для нас Русско-турецкой войны 1877 ― 1878 годов, в результате которой была признана независимость Княжества Сербии и были освобождены южные регионы нашей страны.

Санкт-Петербург, тогда центр России, недооценил способность Турции упорно бороться, и так русские, ожидавшие молниеносной победы, вступили в изнуряющую продолжительную войну. Осада Плевны стала одним из первых мировых военных "реалити-шоу". Многие на Западе надеялись на поражение России, но сколько бы они ни радовались ее проблемам, в итоге их желания не воплотились в жизнь. Русские победили турок, но для этого потребовалось изменить подход и мобилизовать более значительные ресурсы, чем в начале. Ожидалось, что османцы будут парализованы, когда к ним приблизится хорошо оснащенная и обученная русская армия, но получилось иначе, и пришлось бороться с ними, проливая много пота и крови в боях.

Крымское повторение?

Чтобы избежать упреков, упомяну и конфликт, в котором русские не получили лавров победителей. Речь идет о Крымской войне (1853 ― 1856 годы), которую сейчас нередко сравнивают с происходящим вокруг Украины. В середине XIX века, чтобы обуздать растущую российскую мощь, Турции, с которой конфликтовала Россия, пришли на помощь Франция, Великобритания и Пьемонт (североитальянское государство, которое вскоре объединило под своей короной Италию). Сегодня Запад с помощью украинского пушечного мяса, которое всячески вооружает и помогает другими средствами, воюет с русскими. 170 лет назад, отчасти в связи с тем же пространством, он вступил в прямое противостояние с ними.

Это привело к множеству жертв по обе стороны и заключению не слишком выгодного для России мира, по которому она отказалась от ранее поставленных целей относительно Османской империи. Однако Россию не сломили и не оккупировали. Более того, она могла продолжать войну, но сочла, что полезнее будет ее прекратить. В те времена у русских не было "оружия судного дня", а сегодня оно есть. И оно у них не для того, чтобы им хвалиться. Сейчас открытое вооруженное нападение Запада на Россию, которое поставило бы под угрозу ее позиции, несомненно, вызвало бы тактический, а быть может, и стратегический ядерный ответ. Поэтому сравнивать ситуацию с Крымской войной в целом бессмысленно.

В поисках правильного пути

Давайте будем помнить все, о чем мы говорили выше, сейчас, когда мы смотрим на события на украинской войне, надеясь на лучшее, но и малодушничая. Многие сербские русофилы и национально ориентированные сербы иногда с разочарованием смотрят на происходящее, тогда как местные "аутошовинисты" и русофобы злорадствуют над тем, что российская операция еще не закончилась. Я понимаю их (первых), так как сам часто беспокоюсь из-за того, что операции России не развиваются быстрее и успешнее. Но меня всегда утешает, что, как я знаю по опыту, русские, как правило, после первых трудностей меняют все в лучшую сторону и с успехом завершают даже то, что начали плохо. Возможно, не все получается в начале, но в итоге за ними остается последнее слово. Они выходят победителями, тогда как их выжившим врагам остается угрюмо помалкивать.

Есть старое изречение: "Русские медленно запрягают, да быстро едут". Конечно, иногда в неправильном направлении. И все же после короткого или долгого блуждания они выходят на правильный путь и успешно приходят к цели. Несомненно, так же будет с российской специальной операцией на Украине. Просто кого-то от ненависти, предрассудков или страшного разочарования постигла геополитическая слепота, и он не понимает, что Москва победит в этом конфликте, хотя и сражается с большой и хорошо организованной армией ― самой сильной сухопутной силой НАТО после США и Турции (Украина неформально в большей мере член этого альянса, чем, например, Венгрия, которая является его полноправным членом). И пусть Украину сейчас снабжает и другими средствами поддерживает весь западный мир.

Эта армия, которую образуют созданные, по Кучме, украинцы, не распалась и не взбунтовалась, столкнувшись с мощной Россией, против властей, которые вступили в безумный конфликт с братом. По-видимому, русские рассчитывали на такой вариант, но когда этого не произошло, они, как и много раз в прошлом, начали приспосабливаться к реальности. Вероятно, этот процесс подходит к завершению, и вскоре произойдет много раз случавшийся в прошлом неукротимый рывок медведя. Из всего происходящего сейчас Москва в итоге выйдет с высоко поднятой головой. Это вопрос сохранения России не только как державы, но и как суверенного государства. Поэтому она сконцентрирует все необходимые ресурсы и триумфально завершит дело, которое, пожалуй, начала не самым лучшим образом.

Воля к победе

Джузеппе Макини (1805–1872), великий знаток политических процессов и идеолог итальянского объединения, в конце своего жизненного пути пришел к выводу: "Секрет силы ― в воле". А у российского руководства и народа, как подтверждалось много раз, есть воля к победе и потенциал наконец к ней прийти. Так будет и на этот раз. Возможно, хотя я и не уверен, к девятому мая этого года, как о том говорят. Возможно, чуть позже. Но Россия безусловно завершит свою операцию победоносно. Она направлена не против украинского народа и государства. Нет, на территории Украины Россия борется с евроатлантическими центрами власти, которые, немилосердно жертвуя украинцами, угрожают российским жизненно важным интересам.

Сопротивляясь Западу, который на русском историческом пространстве атакует ее, Россия защищает все то, что важно и для многих других народов, включая сербский. От исхода битвы, которая ведется сейчас, действительно зависит свобода и перспективы многих государств и наций. Поэтому давайте надеяться, что русские как можно скорее и с как можно меньшим количеством жертв выполнят свою миссию. Будьте уверены, что так или иначе, рано или поздно они завершат ее так, как нужно. Часто говорят о большой тайне России, но это не относится к исходам отечественных войн, которые она ведет.

Иногда исключение составляют империалистические войны, которые начинали российские элиты, но сейчас не тот случай. В последнее время престарелый Кучма, как попугай, повторяет, что Украина больше не Россия, и что больше никогда ею не станет. Но русские того и не требуют. Они лишь хотят, чтобы Украина не служила трамплином для нападения на Россию, и чтобы те жители украинских просторов, кто не согласился отказываться от своих русских корней, обладали национальными и гражданскими правами, которые в наше время должны быть само собой разумеющимся. Значит, сейчас происходит не российская агрессия на Украине, а экзистенциальная борьба между русским народом, на которого напали опосредованного, и глобальными агрессорами, то есть Соединенными Штатами и вассалами этой сверхдержавы, за национальное и государственное сохранение России и русских, борьба, которая, как и в прошлом, может привести только к одному ― к русской победе!