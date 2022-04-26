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Интерфакс-АВН

Саудовская Аравия получила дополнительную информацию о российских системах ПВО - "Алмаз-Антей"

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Стенд концерна ВКО "Алмаз-Антей"
Стенд концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - В концерне "Алмаз-Антей" рассчитывают, что Саудовская Аравия сделает выбор в пользу российских систем ПВО.

"Общеизвестно, что Саудовская Аравия традиционно является крупнейшим импортером американских вооружений, в том числе средств ПВО и нестратегической ПРО. У ее Вооруженных Сил нет аналогичных советских и российских систем", - сообщил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Ян Новиков в интервью журналу "Национальная оборона".

"Но, как говорят, "ничто не вечно под луной": ведь Турция тоже когда-то не располагала такими системами. Поэтому мы рассчитываем, что Саудовская Аравия, оценив высокие характеристики этой зенитной ракетной системы и других наших изделий, сделает объективный выбор. Тем более что саудовские специалисты получили дополнительную актуальную информацию о нашей технике на международной выставке вооружений World Defense Show, которая прошла в Эр-Рияде буквально недавно, в марте", - отметил Новиков.

Он также сообщил, что продукция концерна активно идет на экспорт: по состоянию на начало текущего года портфель экспортных заказов на военную технику превысил 7 млрд долларов США.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400.

Ранее покупателями С-400 также стали Китай и Турция.

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Страны
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
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