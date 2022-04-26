Сергей Дмитроченко: «Важнейшая задача – снижение импортозависимости»

Москва. 25 апреля. ИНТЕРФАКС – Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» объединяет десятки индустриальных объектов и научных центров по всей России. Сегодня это ядро оптической отрасли РФ. По итогам 2021 года портфель объектов интеллектуальной собственности холдинга составил 2597 единиц, номенклатура выпускаемой продукции – свыше шести тысяч наименований.

О задачах по части импортозамещения, диверсификации производства, наращивания объемов актуальной продукции «Интерфаксу» рассказал заместитель генерального директора «Швабе» по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции Сергей Дмитроченко.

- Сергей Алексеевич, сегодня в столице Узбекистана открылась выставка «Иннопром» и холдинг «Швабе» – в числе участников. Какие ваши разработки увидят посетители в этом году?

- На «Иннопроме» нас традиционно представляют несколько предприятий. В нынешнем году это Уральский оптико-механический завод, НПО «Орион» и НИИ «Полюс», дочерняя компания «Швабе-Москва».

В объединённой экспозиции «Ростеха» мы показываем как новые, так и уже зарекомендовавшие себя гражданские продукты. Из ключевых отмечу макет нового концентратора кислорода и уникальную российскую SWIR-камеру, которая видит сквозь туман, дым и тонировку, проекты медицинского спецавтотранспорта и школьного автобуса. Кроме того, представляем пульсоксиметр Sensorex для измерения и мониторинга сатурации и мобильный инкубатор Bonny.

В деловой программе мы запланировали ряд подписаний, касающихся трансфера технологий в сфере городской инфраструктуры и энергетического сектора Узбекистана. Мы готовы также выступать комплексным технологическим партнёром в проектах различной направленности, в том числе – связанных с интеграцией инициатив в области создания объектов здравоохранения. Об этом и о других актуальных темах нашей работы мы рассчитываем предметно поговорить с партнёрами непосредственно на площадке.

- Касательно гражданской продукции - какова её доля в общем объёме продаж «Швабе»?

- Я бы не стал разделять общий объём производства и продажу гражданских продуктов. Одно из растущих наших направлений – комплексные проекты с использованием решений холдинга. Через них, через эти проекты, мы можем продвигать собственные продукты.

Приведу в качестве наглядного примера внедрение и сервисное обслуживание интеллектуальных транспортных систем. Это проект, который позволяет нам наладить обратную связь с рынком и составить объективную картину касательно будущих объёмов производства – камер фото- и видеофиксации, светофоров, телекоммуникационных решений; спланировать модернизацию производимого оборудования.

- Какова роль холдинга в глобальной стратегии госкорпорации «Ростех» по диверсификации оборонных производств?

- В контуре «Ростеха» мы занимаем важную нишу производства медтехники – в нашей номенклатуре её более 200 наименований – и реализации проектов здравоохранения. Здесь компетенции «Швабе» наглядно подтверждаются как с позиции маркетинга, так и с точки зрения обратной связи с рынком и объёмов выпуска продукции.

Ещё мы единственные в России, кто реализовал комплексный контракт жизненного цикла по городскому освещению – в Нижнем Тагиле. Это тысячи установленных опор и светильников, сотни километров проведённых сетей вдоль дорог. Сейчас мы на стадии сервисной части проекта. Так что, можно сказать, эта компетенция в «Ростехе» тоже за нами.

Рассматриваем и новые направления – как в неосвоенных областях, таких как экология, так и в уже знакомых. Например, строим родильный дом в Магадане на 28 тысяч квадратных метров, завершаем строительство онкоцентра в Красноярске. Крупным инновационным проектом стало создание компании «Швабе-СпецАвто» по производству автомобилей скорой помощи в Нижнем Новгороде. Мы оснащаем машины в рамках профильной программы по модернизации первичного звена здравоохранения, переоснащения медучреждений страны.

В ходе реализации таких проектов стремимся максимально нарастить компетенции по оснащению «под ключ» сразу всех медицинских объектов. Если раньше мы только производили оборудование, то сейчас вышли на новый уровень.

- Остановимся на проекте по производству машин скорой помощи. Это ведь в ходе его реализации «Швабе» презентовал два новых сверхпроходимых авто на базе «Соболь»?

- Да, и отмечу, что раньше такие машины в России не выпускались. Обе модели построены на базе шасси Горьковского автомобильного завода в рамках производства «Швабе-СпецАвто». Соболь Prima позиционируется как три авто в одном – реанимобиль, авто для двух тяжелых пациентов и транспорт для эвакуации одновременно четырёх пострадавших.

В свою очередь, школьный автобус оснащён дополнительной пневмоподвеской и усилен в части безопасности. В этой вариации автобус готов к бездорожью и устойчив к внешним воздействиям, имеет повышенную надёжность двигателя и ходовой, а также утеплённый салон для пассажиров.

Всё перечисленное относится и к реанимобилю. Это первый полноприводный автомобиль класса С для проведения лечебных мероприятий силами реанимационной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациента на догоспитальном этапе.

Вместе с тем, Соболь Prima 4х4 оснастили силовым двигателем с высоким крутящим моментом, чтобы реализовать потенциал полного привода и обеспечить устойчивое движение по пересеченной местности. Среди особенностей отмечу маневренную и проходимую колёсную базу, а также устойчивый к коррозии, легко дезинфицируемый медицинский салон.

- Проясним такой момент – «Швабе» ведь сам никогда не производил автомобили?

- Это правда. Поэтому в проект мы вошли с партнёром, который уже занимался производством спецтранспорта. За ними шасси, за нами медицина. И тут пригодился опыт прошлых проектов, в том числе по оснащению перинатальных центров. Мы обрели широкий круг единомышленников в медицинском сообществе. Благодаря отлаженной системе обратной связи мы фактически из первых рук знаем, какое оборудование, какие условия нужны специалистам для работы в таких автомобилях.

- На какой показатель планируете выйти?

- Производственные мощности позволяют нам поставить до шести тысяч автомобилей разного назначения. Речь, прежде всего, о школьных автобусах. Программа реализуется Минпромторгом для транспортировки школьников из сельских районов в учебные заведения. Но в конечном итоге всё зависит от потребностей рынка: если они возрастут – мы постараемся отреагировать увеличением производства.

- Насколько остро стоит сегодня проблема импортозамещения в холдинге?

- «Швабе» не первый год работает по направлению импортозамещения совместно с Минпромторгом и Минздравом. За это время нам удалось создать условия для реализации проектов любой сложности. Сегодня мы входим в состав учредителей профильного консорциума «Медицинская техника», в задачи которого, помимо всего прочего, входит и обеспечение устойчивой работы по созданию своих медизделий.

Снижение зависимости от импорта стало ключевой темой нынешнего «Иннопрома» не просто так. Это одна из главных задач, которая сегодня стоит перед всей промышленностью. И наш холдинг, и другие отечественные производители должны усиленно включиться в работу по её решению.

В какой-то степени пандемия стала проверкой на прочность. «Швабе» её успешно прошёл – благодаря накопленному опыту производства и поставок высокотехнологичного медоборудования и слаженной работе наших предприятий. Сейчас мы продолжаем развивать направление импортозамещения, запускать проекты на своих мощностях, выпускать новые линейки продуктов.

Всех ждёт большая и сложная работа. Перед нами стоят новые вызовы, но у нас есть необходимые компетенции и ресурсы, чтобы на них ответить.