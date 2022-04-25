Минобороны РФ сообщило о планах оснащения ракеты "Сармат" несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками

Благовещенск. 24 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", которую планируют принять на вооружение в этом году, может быть оснащена несколькими гиперзвуковыми боевым блоками "Авангард", сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев.

"С созданием "Авангарда" создана новая эра - эра гиперзвукового оружия. Сегодня ни у кого в мире (подобных комплексов - ИФ), стоящих на боевом дежурстве нет, а у нас есть", - сказал Каракаев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.

"Что касается "Сармата, это другой ракетный комплекс. В основе его лежит носитель. Он намного мощнее носителя "Авангарда". И он создавался, и в том числе для боевого оснащения "Авангарда", с учетом того, что их количество (боевых блоков "Авангард") на этом комплексе может быть больше", - сказал Каракаев.

"Сарматом" можно будет наносить удары со стороны как северного, так и южного полюса Земли, сообщил генеральный директор, генеральный конструктор АО "ГРЦ Макеева" (разработчик "Сармата") Владимир Дегтярь.

"Эта ракета может обеспечить траекторию вокруг земного шара. И можно, если цель находится в южной части, с севера атаковать, если цель находится на севере, можно атаковать с юга", - сказал Дегтярь в эфире телеканала "Россия-1".

20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Ракета "Сармат" будет принята на вооружение не позднее осени 2022 года, сообщил 23 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет", - сказал президент РФ Владимир Путин 20 апреля после просмотра по видеосвязи успешного испытательного пуска ракеты "Сармат".

"Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - сказал тогда Путин.

20 апреля, комментируя первый испытательный пуск "Сармата", Рогозин назвал его "подарком НАТО".

Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, корпорация "Роскосмос").

Сообщалось, что МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Официально сообщалось, что ракеты "Сармат" в перспективе станут носителями гиперзвуковых планирующих крылатых боевых блоков "Авангард", развивающих скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). В настоящее время боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ.

Продление Москвой и Вашингтоном на пять лет договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не мешает развертыванию новых российских стратегических ракетных комплексов "Авангард" и "Сармат", заявил в прошлом декабре командующий РВСН.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии. Основу группировки РВСН составляют современные комплексы "Ярс" в шахтном и мобильном вариантах. "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, он оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.