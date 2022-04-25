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Структура «Росатома» нашла партнера для развития воздушного транспорта и БПЛА на литий-ионных батареях

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Развитие БПЛА на литий-ионных батареях
Развитие БПЛА на литий-ионных батареях.
Источник изображения: Росатом

Входящее в «Росатом» ООО «РЭНЕРА», являющееся отраслевым интегратором госкорпорации по системам накопления энергии, заключило новое партнерское соглашение. Речь идет о достижении договоренностей с Московским авиационным институтом (МАИ), с которым компания намерена развивать воздушный транспорт и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) на литий-ионных батареях.

На первом этапе сотрудничества будет сформирована совместная рабочая группа ООО «РЭНЕРА» и МАИ, которая займется проработкой вопросов создания накопителей электроэнергии для воздушного транспорта и беспилотных летательных аппаратов, — прокомментировали сделку в «Росатоме», пояснив, что результатом сотрудничества могут стать усовершенствованная конструкция, сниженные масса и габариты воздушного транспорта, а также уменьшение затрат на его обслуживание.

В начале апреля iot.ru рассказывал о создании учениками вузовского предуниверсария МАИ трехвинтового конвертоплана на электрической тяге.

Татьяна Даченкова

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