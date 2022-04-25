"Сарматом" можно наносить удар по разным траекториям - разработчик

Благовещенск. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" сможет наносить удары со стороны как северного, так и южного полюса Земли, сообщил генеральный директор, генеральный конструктор АО "ГРЦ Макеева" (разработчик "Сармата") Владимир Дегтярь.

"Эта ракета может обеспечить траекторию вокруг земного шара. И можно, если цель находится в южной части, с севера атаковать, если цель находится на севере, можно атаковать с юга", - сказал Дегтярь в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК) в воскресенье.

20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Ракета "Сармат" будет принята на вооружение не позднее осени 2022 года, сообщил 23 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет", - сказал президент РФ Владимир Путин 20 апреля после просмотра по видеосвязи успешного испытательного пуска ракеты "Сармат".

"Это действительно уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", - сказал тогда Путин.

20 апреля, комментируя первый испытательный пуск "Сармата", Рогозин назвал его "подарком НАТО".

Сообщалось, что серийно ракеты "Сармат" будут производить на заводе "Красмаш" (Красноярск, корпорация "Роскосмос").

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.