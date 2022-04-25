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Военное обозрение

Пакистан привёл армию в состояние повышенной боевой готовности на фоне военной операции Индии в Кашмире

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Источник изображения: topwar.ru

Пакистанские вооруженные силы приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне начавшейся в штате Кашмир военной операции индийской армии.

Исламабад отреагировал на сообщение Нью-Дели о начале военной операции в штате Кашмир, который в Пакистане считают своей территорией. Ранее армия и полиция Индии выпустили заявление о том, что на территории штата начинается операция по уничтожению боевиков-сепаратистов, т.е. выступающих за присоединение штата к Пакистану.

Как пишет индийская пресса, полиция застрелила пакистанского террориста и местного боевика группировки "Джаиш-и-Мохаммад" (исламистская террористическая организация в Кашмире). В ответ Пакистан привел вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности.

Бывший индийский штат Джамму и Кашмир является единственным с мусульманским большинством населения. При этом в самом штате нет официальной границы с Пакистаном, армии разделяет линия контроля. На территории штата сильно влияние Пакистана, который постоянно обвиняется Индией в поддержке сепаратистов.

В 2019 году Нью-Дели принял решение о разделении штата на две союзные территории, сильно урезав их в правах. Это решение вызвало протест со стороны Пакистана, после чего Исламабад понизил уровень дипломатических отношений с Индией, приостановил торговлю, железнодорожное сообщение и еще ряд двухсторонних соглашений, не исключая силового решения вопроса.

В 2021 году на линии контроля произошло несколько боестолкновений пакистанской и индийской армий, стороны ведут переговоры, но мирного соглашения достичь до сих пор не удалось.

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Страны
Индия
Пакистан
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