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ВС РФ в рамках проведения спецоперации продолжается уничтожение оборонного потенциала незалежной. Активно применяются высокоточные боеприпасы для поражения широкого спектра целей, в частности ракеты «Калибр», снаряды «Краснополь».

Минобороны сообщило о выведении из строя крупного логистического терминала на военном аэродроме в районе Одессы, где складировалась крупная партия поступившего иностранного вооружения. Сегодня «Военное обозрение» публиковало данные о нанесении ударов по военным объектам в Одесской области, однако на тот момент не было известно, какие конкретно цели были поражены. Украинская сторона хранила молчание. Но сообщение российского оборонного ведомства расставило всё по местам. Иностранные вооружения, поступающие на Украину, планомерно уничтожаются.

Также ударами сведены к нулю запасы ВСУ и нацбатов на трёх складах вооружений в районе Ильичёвки и Краматорска. Уничтожена бронетехника, а в районе Новой Дмитровки ликвидированы три РЛС и ЗРК «Бук М1». Ещё несколько украинских комплексов «Бук М1» ликвидированы в районе Курахово и Романовки. Один комплекс «Тор» уничтожен близ Сергеевки.

Сообщается о поражении 79 военных объектов Украины авиацией ВКС России в течение суток.

Российские войска захватывают значительные арсеналы ВСУ. Например, в руки военных попали ПТРК «Метис», наличие которых отрицалось киевским режимом. Ремонтные подразделения ведут активные работы по восстановлению захваченной техники, после чего трофеи передаются в войска республик.

На фоне потерь, понесённых ВСУ в боевых системах, продолжается насыщение войск киевского режима западными образцами. Так, Британия намерена поставить зенитный комплекс Stormer, использующий высокоскоростные ракеты для поражения воздушных целей. Немецкий производитель бронетехники обратился к властям ФРГ с просьбой одобрить поставку сотни БМП Marder. Стало известно о передаче Словакией танков Т-72М1, Чехией – самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». Канада собирается поставить управляемые артиллерийские снаряды M982 Excalibur, дальность полёта которых достигает 60 км. Обсуждается возможность отправки польских танков Т-72М/М1.

В Мариуполе постепенно сжимается кольцо окружения неонацистов, засевших на производственной площадке «Азовстали». Активно применялся тактический приём «танковая карусель»: несколько ОБТ сменяли друг друга на боевой позиции для повышения плотности огня. Российские военные предупреждают противника от попыток прорвать окружение. В освобождённой части города ведётся расчистка территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Продвигаются войска и на других направлениях. В частности, неприятель понёс большие потери в бронетехнике под Северодонецком.