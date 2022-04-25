«Система Starlink обошла российскую РЭБ сменой одной строчки кода»: СМИ США опубликовало вброс со ссылкой на Пентагон

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Руководитель отдела радиоэлектронной борьбы Пентагона Дэйв Тремпер сообщил о попытке россиян заглушить американскую систему спутниковой связи Starlink на украинской территории. А система Starlink обошла российскую РЭБ сменой одной строчки кода.

Об этом сообщает американский журнал C4ISRNET.

Тремпер утверждает, что сразу после сообщений о глушении системы специалисты компании внесли незначительные изменения в программе, после чего российская РЭБ ей уже не мешала.

С точки зрения технолога РЭБ, это фантастика. И то, как они это сделали, меня поразило

- заявил представитель Минобороны Соединенных Штатов.

Выходит, СМИ США опубликовало вброс со ссылкой на Пентагон. Так же считает большинство российских комментаторов, обсудивших эту новость.

Один из них даже назвал ее «бредом» непонятно на кого рассчитанным. Другой предположил, что данную информацию представители компании-производителя просто сочинили, «скормив» ее Пентагону в рекламных целях.

Еще один россиянин предположил, что речь идет не об атаке российской РЭБ, а о банальной программной ошибке (баге). Ее исправили – и все заработало, как надо.

Другой комментатор отметил, что интернет и мобильная связь на Украине продолжает работать. Их никто не глушил. С этой точки зрения кажется странным, что россияне вдруг решили это сделать именно со Starlink. Вероятнее всего, одна из станций РЭБ могла действовать против какого-либо БЛА ВСУ, ненамеренно помешав работе спутниковой системы.