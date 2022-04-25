МО РФ обвинило США в подготовке провокации с оружием массового поражения

США и НАТО могут осуществить провокацию с использованием ядерного, химического или биологического оружия для того, чтобы обвинить Россию в применении средств массового поражения.

Соответствующее заявление сделало Министерство обороны России. Отмечается, что ведомство обладает информацией о подготовке США подобной провокации, которая должна стать реакцией на успехи российской стороны при проведении специальной военной операции.

"Подобные проекты уже не раз были реализованы США для достижения политических целей", - подчеркивают в Минобороны.

Также говорится о трех вариантах готовящейся провокации. В частности, первым и наиболее вероятным является "постановочный инцидент под чужим флагом". Кроме того, теоретически имеется возможность "максимально скрытного применения ОМП в малых объемах". Например, при штурме предприятия "Азовсталь", который, впрочем, был отменен.

Еще один вариант - это "открытое применение ОМУ на поле боя". В качестве возможных локаций называются Славянск и Краматорск. Подробнее о возможных провокациях с применением оружия массового поражения можно прочитать в материале "РГ".

Михаил Русин