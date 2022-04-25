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Российская газета

Минобороны РФ: Запад готовит провокацию с оружием массового уничтожения в Славянске и Краматорске

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Минобороны РФ располагает сведениями о подготовке США на территории Украины провокаций с оружием массового уничтожения. Их цель - обвинить наши Вооруженных силы в применении запрещенного арсенала. "Этот план уже разработан и является реакцией на успехи России в проведении специальной военной операции", - заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.


Он напомнил, что в марте-апреле руководители западных стран регулярно делали провокационные заявления о возможности применения Россией оружия массового поражения. Так, помощник президента США по нацбезопасности Салливан прокомментировал слова президента Байдена, что Соединенные Штаты "соответствующим образом" отреагируют на возможное использование нашей страной ОМП. А постоянный представитель США при ООН Гринфилд 27 февраля заявила, что России намеревается использовать любые инструменты "под чужим флагом", включая химическое и биологическое оружие для запугивания украинского населения и мировой общественности. На этом фоне американский Госдепартамент США положительно воспринял передачу Украине до 400 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты, 390 приборов специальной разведки и 15 разведмашин "Страйкер".

Кириллов обратил внимание, что подобные проекты США уже не раз были реализовали для достижения политических целей. Достаточно вспомнить выступление госсекретаря Колина Пауэлла 5 февраля 2003 года. Продемонстрированная им пробирка со стиральным порошком, выданным за химоружие, стала поводом к вторжению в Ирак и причиной гибели почти полмиллиона граждан.

А вот другие примеры. В 2017 году фотографии "белых касок" с якобы отбором проб в месте предположительного применения зарина в Сирии привело к нанесению ракетного удара по аэродрому Шайрат. Год спустя постановочные кадры с якобы отравленными хлором сирийскими детьми привели к уничтожению медицинского научно-исследовательского центра в Барзе и Джамрае. "И только свидетельские показания привезенных Российской Федерацией в Гаагу очевидцев этих событий раскрыли глаза мировой общественности на происходящее", - напомнил Кириллов. За эти провокации, по его словам, так никто и не понес ответственности.

Что же сейчас придумали в США для обвинения России? Генерал рассказал о трех вариантах провокационных сценариев. В первом и наиболее вероятном могут использовать так называемый "постановочный инцидент под чужим флагом". "Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди населения, либо инсценировки "диверсий" со стороны России на принадлежащих Украине объектах, которые были вовлечены в разработку компонентов оружия массового поражения", - объяснил Кириллов.

По его словам, такой сценарий собираются реализовать на химических и биологических объектах Харькова и Киева. Также не исключена провокация на объектах ядерной энергетики. В первую очередь - на находящейся под контролем РФ Запорожской атомной электростанции. В качестве доказательства генерал сообщил, что 21 апреля на блок-посту войск нацгвардии остановили и возвратили обратно в город Запорожье колонну из 10 автомобилей с опасным грузом, направлявшаяся на АЭС.

Руководство Украины также серьезно рассматривает возможность нанесения ударов по хранилищу радиоактивных отходов на бывшем предприятии "Приднестровский Химический завод" в населенном пункте Каменское Днепропетровской области. Кириллов сказал, что Минобороны РФ располагает документом, подтверждающим критическое состояние хранилищ и нецелевого расходования, выделенных Евросоюзом денежных средств на содержание объекта.

Второй сценарий обозначен как "Максимально скрытное применение ОМП в малых объемах". Речь - о подавлении воли и способности сопротивлению в рамках решения конкретной оперативной задачи. Такой сценарий, по словам Кириллова, рассматривался на предприятии "Азовсталь". Но приказ Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ отменил штурм предприятия и сорвал планы Пентагона по его реализации.

Третий и наименее вероятный сценарий, - это "открытое применение ОМУ на поле боя". Его США думают использовать, скорей всего, в зоне боевых действий. Он предусмотрен на случай неспособности ВСУ добиться успеха с помощью обычных вооружений. "Такой сценарий рассматривается для Славянска и Краматорска, превращенные в города-крепости", - уточнил генерал.

Высокую вероятность инсценировки применения химоружия, по его словам, подтверждают поставки на Украину антидотов отравляющих веществ. К примеру, только в этом году по запросу Минздрава Украины из США в страну доставили более 220 тыс. ампул с атропином. Данный факт, уверен Кириллов, свидетельствует о целенаправленной подготовке провокаций с отравляющими веществами именно нервно - паралитического действия. Более того, Госдепартамент США уже определил порядок расследования и назначил ответственных за его проведение.

"Инсценировки применения ОМП направлены на обвинение России в применении запрещенных видов оружия с последующей реализацией так называемого "сирийского сценария", при котором государство подвергается экономической и политической изоляции, а также исключением из международных организаций, включая Совет Безопасности ООН", - заявил Кириллов. Возможным вариантом развития ситуации, по его мнению, является оказание давления на лояльные и дружественные РФ страны, включая Индию и Китай, и принуждение их к введению санкций против нашей страны.

Генерал также напомнил, что Украина направляла запрос компании-производителю о возможности оснащения беспилотников "Байрактар" навесным аэрозольным оборудованием. А 9 марта в Херсонской области наши разведчики обнаружены три беспилотных летательных аппарата с 30-литровыми емкостями и оборудованием для распыления рецептур. "По имеющимся данным, в январе 2022 года Украиной через посреднические организации было закуплено более 50 подобных устройств, которые могут быть использованы для применения биологических рецептур и токсичных химикатов", - сообщил Кириллов.

Он сказал, что 21 апреля на позицию российских войск с беспилотника сбросили емкость с ампулами. При их разрушении должна была произойти химическая реакция, вызывающая взрыв и возгорание с выделением токсичных веществ. списки. "В отношении содержимого ампул проводятся химический анализ в лаборатории 27-го Научного центра Минобороны России, аккредитованной Организацией по запрещению химического оружия. Результаты анализа будут направлены в ее технический секретариат установленным порядком", - проинформировал генерал.

Он сделал вывод: в попытке дискредитировать специальную военную операцию российских войск киевский режим с подачи американской администрации способен в ближайшее время реализовать сценарии, которые приведут к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызовут экологическую и гуманитарную катастрофу.


Юрий Гаврилов

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