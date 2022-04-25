Минобороны РФ назвало абсурдным заявление США о планах России применить на Украине тактическое ядерное оружие

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - В министерстве обороны РФ заявили, что утверждение Вашингтона о планах России применить на Украине тактическое ядерное оружие является абсурдным.

"Заявление директора ЦРУ Бернса о возможном применении Россией тактического ядерного оружия является абсурдным", - сказал в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"При современном уровне технической оснащенности международной системы мониторинга ядерных испытаний скрыть применение такого вида оружия невозможно. Если это не понимает директор ЦРУ, то он либо непрофессионал, либо его вводят в заблуждение", - сказал Кириллов.