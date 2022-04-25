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РИА Новости

Вывел всех, а сам выбраться не смог. Власти о погибшем на крейсере "Москва"

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Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер "Москва".
Источник изображения: © РИА Новости / Иван Родионов

МОСКВА, 23 апреля/ Радио Sputnik. Старший мичман ракетного крейсера "Москва" Иван Вахрушев погиб героически. Он спас сослуживцев, но сам выбраться не смог, рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Иван Леонидович погиб геройски. Он руководил своей командой, вывел матросов, когда начался пожар, потом спустился, заглушил котельную, но сам уже не успел выбраться. Он совершил подвиг и спас жизни сотням своих сослуживцев", – цитирует Развожаева "Царьград".

По словам губернатора, Иван Вахрушев родился в поселке Нижний Турунъю Койгородского района Республики Коми. Он служил на сторожевых кораблях, на фрегатах и на крейсерах. В 2000 году стал командиром отделения водолазов войсковой части сторожевого корабля "Ладный". Вахрушев принимал участие в задачах на территории Сирии в 2017 году.

Как ранее сообщило Минобороны, в ночь на 14 апреля на крейсере "Москва" начался пожар, в результате чего на корабле сдетонировал боезапас. Экипаж эвакуировали.

Позднее ведомство сообщило, что один военнослужащий погиб при попытке потушить возгорание на ракетном крейсере "Москва", еще 27 членов экипажа пропали без вести.

Ранее радио Sputnik рассказало, что, по словам главкома ВМФ РФ Евменова, ждет срочников с крейсера "Москва".

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Страны
Россия
Сирия
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