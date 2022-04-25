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Интерфакс-АВН

Рогозин считает, что США могут использовать беспилотный шаттл X-37B для выведения оружия в космос

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X-37B Orbital Test Vehicle (OTV)
X-37B Orbital Test Vehicle (OTV).
Источник изображения: Global Look Press

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Беспилотный корабль многоразового использования X-37B, запускаемый в интересах Космического командования ВВС США, может быть носителем оружия массового уничтожения, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Речь идет о возвращаемом из космоса аппарате, который может быть носителем и каких-то аппаратов разведывательного характера, но и может быть носителем оружия массового уничтожения. Это уже новая категория носителя оружия массового уничтожения, то есть нападение из космоса - это серьезнейшая опасность для любого государства. Мы это расцениваем адекватнейшим образом, поэтому считаем это попыткой Соединенных Штатов вывести оружие в космос", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он отметил, что у "Роскосмоса" "нет никакой внятной фактологической информации от США о предназначении и технических возможностях данного аппарата".

При этом, по его словам, российские вооруженные силы обладают соответствующими данными об этом аппарате. "Поэтому у нас иллюзий никаких нет", - сказал Рогозин.

"Воздействие на Землю со стороны космоса это уже та реальность, которая может создать колоссальные риски для мировой безопасности. (...) Есть явные попытки эту реальность сформировать", - заявил он.

Он отметил, что США до сих пор не дали ответ России и Китаю о предложении составить договор о запрете выведения оружия в космос.

"Они (США - ИФ) лучше бы ответили на наши предложения о том, чтобы оружия в космосе не было. На это у нас пока полная тишина со стороны Соединенных Штатов", - заявил глава "Роскосмоса".

Космолет X-37B, длина которого составляет около 9 метров, а размах крыльев - 4,5 метра, с 2010 года совершил несколько успешных полетов для выполнения на орбите секретных экспериментов в интересах ВВС США.

Всего ВВС США располагают двумя X-37B, разработанными корпорацией Boeing, которые поочередно выводятся на низкую околоземную орбиту высотой от 240 до 800 км.

Космолет может быстро менять орбиты и маневрировать, доставлять на орбиту и возвращать на Землю небольшие грузы.

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Страны
Китай
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Продукция
X-37
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Рогозин Дмитрий
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