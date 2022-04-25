Европейцы опасаются, что массовая поставка вооружения на Украину рассекретит их оборонный потенциал

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Европейские страны увеличивают поставки вооружений, в том числе тяжелой техники, киевскому режиму. Вторая международная конференция доноров обороны для Украины, состоявшаяся в Лондоне 31 марта, показала, что 35 стран взяли на себя обязательство увеличить военную поддержку воюющей нации. Поставка оружия, в первую очередь противотанкового, производится со складов. Возникает резонный вопрос: не оставляет ли такой массовый отток самих европейцев без оружия?

Как отмечают военные эксперты, европейские производители противотанкового оружия не готовы к быстрому восполнению сокращающихся запасов. Отрасль не получала крупных заказов после окончания холодной войны, а для модернизации потребуются инвестиции и время. Причем дело даже не в деньгах. Чтобы наладить массовое изготовление ПТРК, тем более сложной тяжелой техники, нужно строить новые производственные линии, обучать инженеров и других специалистов. Для решения этой задачи могут потребоваться годы. Ситуация ещё более усугубилась после пандемии.

Кроме того, цепочка производства оружия в Европе более децентрализована, в отличие от США и Израиля. В изготовлении военной продукции задействованы различные компании, находящиеся в разных странах. Соединенные Штаты уже поставляют оружие на Украину, а вот Израиль не торопится портить отношения с Россией.

Еще сложнее быстро наладить производство современного тяжелого вооружения. Необходима постройка новых корпусов, установка оборудования, внедрение перспективных технологий и обучение персонала. Такую работу невозможно выполнить в короткие сроки или разделить на длительные этапы.

Поэтому поставка вооружения на Украину из Европы в ближайшее время будет в пределах загрузки существующих возможностей предприятий ВПК, которые ориентированы на восполнение боезапаса и замену утилизированной техники.

Европейцы также опасаются, что массовая поставка вооружения на Украину рассекретит их оборонный потенциал. Ведь постоянно озвучивается то, какой процент тех или иных вооружений та или иная страна НАТО поставила Украине. Мало того, утечки могут идти и с территории самой Украины, не говоря уже, собственно, о технике и вооружениях, которые в виде трофеев попадают к НМ ЛДНР и ВС РФ.

На слушаниях 30 марта в Комиссии по обороне Национального собрания Франции Эрик Траппье, генеральный директор Dassault Aviation и почетный президент GIFAS, французской федерации аэрокосмической промышленности, сказал, что «материалы, которые потенциально могут быть отправлены в Украину, являются конфиденциальным вопросом, поэтому я ничего не скажу вам об этом».

Отвечая на вопрос о том, какое оборудование Германия отправляет на Украину, представитель правительства сказал, что «из-за конфиденциальности этой темы» он не может дать никаких подробностей.

Мы можем поставить до 50 Leopard 1 Украине из старых запасов других армий при условии, что будет получено одобрение правительства Германии. Также можем доставить 70 использованных БМП Marder,

— уточнил немецкий чиновник.

Следует отметить, что БМП Marder эксплуатируется бундесвером с 1970-х годов. А всем известные противотанковые комплексы NLAW разработаны в начале этого века. Срок их службы составляет 20 лет. Причем Швейцария, на предприятиях которой производятся NLAW, ввела запрет на прямые поставки и реэкспорт новых моделей ПТРК в Россию и на Украину. Получается, что Великобритания, которая отправила Киеву уже не одну партию NLAW, просто избавилась от старого оружия с истекающим сроком эксплуатации.

Очевидно, что европейцы используют «бескорыстную» военную помощь Украине для попытки модернизации своего военного парка.

Французский эксперт подтвердил это, сказав:

Этот вид оборудования является нестабильным и, следовательно, довольно дорогим для демонтажа, поэтому имеет экономический смысл отправить его для использования вместо утилизации.

Но в отличие от США, предприятия ВПК которых уже на потоке производят новейшее вооружение взамен прежних версий «Джавелинов», европейские компании абсолютно не готовы к быстрому выпуску современного оружия в больших объемах.

Руководитель Saab, которая является одним из ключевых предприятий европейского ВПК, сказал, что для удовлетворения спроса необходимо удвоить производство NLAW, переносных комплексов AT4 и многофункциональных систем оружия Carl-Gustaf и радаров Giraffe. Вопрос в том, как быстро европейские оружейные компании сумеют модернизировать и расширить свое производство? По словам того же генерального директора Saab, для удвоения выпуска одних только ПТРК потребуется не менее года. Нужны дополнительные поставки металла, цены на который взлетели до рекорда последних лет.

В этой связи возникает другой резонный вопрос: чем европейские союзники собираются поддерживать украинский режим, когда запасы старого вооружения на их складах закончатся? Начнутся ли массовые поставки современной натовской военной техники?