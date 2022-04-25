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Интерфакс-АВН

Российские военные не используют GPS в высокоточном оружии - Рогозин

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Удар ракетами комплекса "Калибр-НК"
Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии России нанесен массированный удар 18 крылатыми ракетами комплекса "Калибр-НК" по семи целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо.
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны России

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что российские военные для наведения высокоточного оружия пользуются только системой ГЛОНАСС.

"Она (система ГЛОНАСС - ИФ) двойного назначения, и кстати говоря, все высокоточное оружие очевидно у нас летает не на GPS, как вы догадываетесь, а именно на ГЛОНАССе", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Накануне Рогозин сообщил, что "Роскосмос" предложит Минтрансу заменить системы GPS на эксплуатируемых в России авиалайнерах ГЛОНАССом. Ранее СМИ сообщили, что Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования американской навигационной спутниковой системы GPS.

19 марта Рогозин заявил, что США рассматривают вопрос об отключении России в рамках санкций от спутниковой системы навигации GPS.

Глобальная навигационная спутниковая система ("ГЛОНАСС") - российская спутниковая система навигации. По словам оператора, система транслирует гражданские сигналы, доступные в любой точке земного шара, предоставляя навигационные услуги на безвозмездной основе и без ограничений.

Система "ГЛОНАСС", имевшая изначально военное предназначение, была запущена одновременно с системой предупреждения о ракетном нападении в 1982 году для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Развитием проекта "ГЛОНАСС" занимаются "Роскосмос", АО "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва" и АО "Российские космические системы".

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