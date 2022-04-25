Новую стратегическую ракету "Сармат" примут на вооружение осенью - Рогозин

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" будет принята на вооружение не позднее осени 2022 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Теперь для нас понятен совершенно последующий ход событий. Это доведение до ума самих летно-конструкторских испытаний, отработка этого комплекса в разных режимах, на разных дальностях и, конечно, это скорейшее принятие на вооружение. Мы планируем это сделать не позднее осени этого года", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, перед "Роскосмосом" стоит задача сформировать из серийно поставленных госкорпорацией ракет первый полк, который встанет на вооружение в Красноярском крае.

"Наземная инфраструктура, то есть ракетные шахты, они те же самые (как у МБР "Воевода" - ИФ), их не надо переделывать (...) И он встанет на вооружение именно в тех местах, где и находятся сами ракетные дивизии. Это экономит колоссальные средства и время самое главное для того, чтобы принять систему на вооружение", - сообщил Рогозин.

20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Тогда же Рогозин заявил, что осенью 2022 года после завершения летных испытаний планируется начать серийные поставки ракет "Сармат", производство которых разворачивают машиностроительном заводе "Красмаш" (в составе "Роскосмоса).

21 апреля глава "Роскосмоса" сообщил, что технические решения в новой МБР "Сармат" делают ее более неуязвимой в отношении противоракетной обороны США.

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Ракеты "Сармат" в перспективе станут носителями гиперзвуковых планирующих крылатых боевых блоков "Авангард", развивающих скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). В настоящее время боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ.

Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" еще долго не будет иметь аналогов в мире и заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России, заявил президент РФ Владимир Путин.