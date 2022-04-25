В прессе Китая проиллюстрировали Украину «варящейся» в котле, к которому дрова и ракеты подвозят США

Источник изображения: topwar.ru
Китайское издание Global Times публикует очередной материал, посвящённый событиям на Украине. Материал озаглавлен так: «Есть ли шансы на мир при увеличении поставок США военной помощи Украине?» Проиллюстрировали свою статью китайские обозреватели иллюстрацией Лю Руи, на которой показан котёл, стоящий на костре с кипящим содержимым, в который погружена Украина; при этом к костру спешит «дядя Сэм», в тележке у которого помимо дров ракеты и самолёты.
Автор пишет, что решение Джо Байдена выделить очередной пакет военной помощи Украине свидетельствует о желании Вашингтона продлить вооружённый конфликт на Украине с целью нанести достаточный, по мнению США, ущерб России.
Источник изображения: topwar.ru
Из материала в китайской прессе:
Автор пишет, что эта политика США направлена ещё и на спонсирование американского военно-промышленного комплекса, который будет заниматься как прямыми поставками оружия Украине, так и экспортом в страны Европы, которые сами поставляют оружие Киеву (как бы взамен).
Из материала GT:
Примечателен комментарий одного из китайских читателей:
Отмечено, что до 40 процентов населения Украины столкнулись с проблемами и фактической гуманитарной катастрофой. При этом позиция США такова, что она не оставляет шансов на реальный переговорный процесс.