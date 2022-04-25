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Военное обозрение

В прессе Китая проиллюстрировали Украину «варящейся» в котле, к которому дрова и ракеты подвозят США

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Источник изображения: topwar.ru

Китайское издание Global Times публикует очередной материал, посвящённый событиям на Украине. Материал озаглавлен так: «Есть ли шансы на мир при увеличении поставок США военной помощи Украине?» Проиллюстрировали свою статью китайские обозреватели иллюстрацией Лю Руи, на которой показан котёл, стоящий на костре с кипящим содержимым, в который погружена Украина; при этом к костру спешит «дядя Сэм», в тележке у которого помимо дров ракеты и самолёты.

Автор пишет, что решение Джо Байдена выделить очередной пакет военной помощи Украине свидетельствует о желании Вашингтона продлить вооружённый конфликт на Украине с целью нанести достаточный, по мнению США, ущерб России.

Источник изображения: topwar.ru

Из материала в китайской прессе:

Вашингтон хочет, чтобы у украинской армии было оружие для сдерживания России, и чтобы не было места для мирных переговоров. Именно поэтому администрация Байдена заявляет об очередном крупном пакете военной помощи.

Автор пишет, что эта политика США направлена ещё и на спонсирование американского военно-промышленного комплекса, который будет заниматься как прямыми поставками оружия Украине, так и экспортом в страны Европы, которые сами поставляют оружие Киеву (как бы взамен).

Из материала GT:

США хотят поглотить силу России, не учитывая никаких интересов Украины.

Примечателен комментарий одного из китайских читателей:

США предпринимают завуалированную попытку совершения геноцида на Украине.

Отмечено, что до 40 процентов населения Украины столкнулись с проблемами и фактической гуманитарной катастрофой. При этом позиция США такова, что она не оставляет шансов на реальный переговорный процесс.

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Страны
Китай
Россия
США
Украина
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