Обвинения в применении Россией химоружия — попытка США избежать поражения

Какой следующий шаг по эскалации конфликта последует за обвинениями в применении химоружия в Мариуполе?

Если одна сторона конфликта начинает обвинять другую в применении химоружия, первая на грани поражения, пишет Rai Al Yaum. Именно такой сценарий, по мнению автора, реализуется на Украине, в свете утверждения США, что Россия использует химоружие. В комментариях читатели обращают внимание на очередную американскую ложь, похожую на ту, которой Америка "кормила" народы про Ирак, Вьетнам и Афганистан.

Опыт вооруженных конфликтов в ближневосточном регионе, а их огромное количество, научил нас: когда начинается волна обвинений в применении химического оружия одной силы в адрес другой, это значит, что первая находится на грани поражения. Другими словами, мы наблюдаем повторение иракского и сирийского сценариев на Украине.

Нам трудно подтвердить или отрицать эти обвинения, решительно отвергаемые Россией, поскольку мы не доверяем никаким нарративам на данный счет, распространяемым Соединенными Штатами и их союзниками. Мы, арабы, были жертвами многих лживых свидетельств в отношении химического и биологического оружия, особенно тех, что более чем 70 стран-участниц использовали для оправдания вторжения в Ирак и легитимации кровопролития.

Я случайно встретил молодого иракца Рафида аль-Джанаби в 2003 году в лондонском кафе недалеко от моего офиса в Хаммерсмите. В компании нескольких западных журналистов он был на съемках документального фильма о войне в Ираке. Рафид аль-Джанаби стал человеком, предоставившим ложную информацию и фотографии, использованные госсекретарем США Колином Пауэллом перед Советом Безопасности за несколько дней до вторжения. Эти сведения якобы касались мобильной биологической лаборатории режима президента Саддама Хусейна. Когда выяснилась правда, он принёс извинения и больше не появлялся на публике.

Рафид аль-Джанаби, которому я никогда не пожму руки, как и другим иракским деятелям, участвовавшим в сговоре с американскими оккупантами против своей страны, был наивным молодым человеком. Я читал, что он работал в ресторане быстрого питания Burger King во Франкфурте.

Организация "Белые каски", отвечавшая за предоставление и распространение большей части сфальсифицированных доказательств о применении сирийскими войсками химического оружия в Гуте и сельской местности Идлиба, открыла филиал на Украине. У нее большой опыт работы в данной области. Западные силы могут в ближайшие дни и недели прибегнуть к ее помощи в свете громких заявлений о применении такого оружия русскими в нескольких украинских городах.

Конфликт на Украине не прекратится, если Запад не примет требований Москвы в области безопасности. В первую очередь это отказ от расширения НАТО на восток, размещения баллистических ракет у российских границ и признание присоединения Крыма. Пока же напомним, что российский рубль — "король", китайский юань —"император", а доллар может постичь участь сирийской, ливанской и турецкой лир.

Абдель Бари Атван

* террористическая организация, запрещенная в РФ

Комментарии читателей

EGYPTIAN AMERICAN PROFESSOR

США — мать всех зол. Военно-промышленный комплекс Америки главным виновником войн и бенефициаром продажи оружия.

Фарис

Американский меч грабил и убивал индейцев, а затем и остальные народы мира, ведя ожесточённые войны, вводя блокаду и односторонние наказания вопреки всем нормам международного права. Они действуют по праву сильного и законам джунглей, начиная с бомбардировки Хиросимы и Нагасаки ядерными бомбами, войны во Вьетнаме и заканчивая химическим оружием в Ираке и оружием, обогащенным ураном и т.д.

Самая известная американская ложь, о которой известно даже ребёнку, — об оружии массового уничтожения в Ираке, произнесенная Колином Пауэллом в Совете Безопасности. Это также ложь о правах человека, под предлогом которой сотни детей, женщин и стариков были убиты в Ираке и Афганистане. А история с приютом Амирия и тюрьмой Абу-Грейб или Гуантанамо? А вранье о демократии и мирном переходе власти?

Америка и ее разведка поддерживали военные перевороты по всему миру, включая Чили и Аргентину, Филиппины и Турцию и, наконец, Судан, не говоря уже о так называемых бархатных и цветных революциях и "арабской весне", чтобы привести к власти лояльные ей силы. Кроме того, Соединённые Штаты всегда являлись союзником диктаторских, тиранических и реакционных режимов: режима Маркоса на Филиппинах, шаха в Иране, Мубарака в Египте, Зина эль-Абидина Бен Али, нефтедолларовых шейхов и арабов-отступников.

Это не вся ложь. Еще — о верховенстве права, суверенитете и независимости государств, растоптанных американцами в войнах против Ирака, Югославии, Сирии, Ирана и Ливии, блокадой и санкциями. Тем временем они закрывают глаза и умалчивают о ежедневных преступлениях сионистской оккупации в Палестине, правящего режима в Турции против курдов и оккупации сирийских земель в нарушение норм международного права, преступлениях против человечности в Йемене, совершаемых демоническим саудовским альянсом уже более семи лет.

И напоследок. Более трех десятилетий я ни разу не хотел посетить Америку как империю лжи, преступности и мирового бандитизма даже на час, хотя для этого мне не нужна виза ни одного американского консульства.

Абу Джауда

Разумеется, Америка дала миру многое: от мобильных телефонов, компьютеров, языков программирования, автомобилей, самолетов до ракет и полетов на Луну, хотя в последнем я сомневаюсь, но некоторые из нас забыли, что они также отвечают за несправедливость, ложь, лицемерие, грабежи, вмешательство в дела народов, влекущее за собой раскол и конфликты, давление на зависящие от американцев страны в ООН с целью получения поддержки во время голосования.

Ей-Богу, Америка — та сила, что отвернула нас от правды и справедливости и даже от уроков истории!

Для тех, кто не знает Россию и до сих пор живет иллюзией ложной победы над СССР, скажу — у российского президента все советники намного профессиональнее и опытнее, чем в других странах, возможно, по причине распространенности в этих государствах наркотиков вплоть до их легализации. Кроме того, лично Путин — чуть ли не самый образованный президент в мире.

Почему было принято решение брать оплату газа в российской национальной валюте?

Во-первых, чтобы уйти от политизированной западной финансовой системы, которой управляет Америка.

Во-вторых, это позволит избежать риска замораживания активов, то есть "присвоения в экономическом понимании" средств Москвы при переводах из стран в российские банки. Что это, если не грабеж? Это я обращаюсь к защитникам воровских государств.

Омар Мухтар

Есть разница между Советским Союзом (коммунизмом) и современной Россией. Коммунизм был несостоятельной и коррумпированной системой, которая навсегда осталась в прошлом. Современная Россия — высокотехнологичная капиталистическая держава, но это не "дикий" капитализм, как в Соединенных Штатах. Ее жители населяли страну тысячи лет и пожертвовали 20 миллионами соотечественников перед лицом немецких нацистов, как жертвуют и сегодня перед нацистами, поддерживаемыми Западом. Что касается итогов конфликта, то Москва победила в Сирии, в то время как Америка потерпела провал в Афганистане. Вряд ли можно предсказать, что будет в ближайшие недели и месяцы, но одно известно точно — ничто не будет прежним!

Мухаммад Хусейн Аль-Джубури

Зеленский барахтается в волнах сфабрикованных обвинений, что привело к падению его авторитета. Ему остается только обвинить Путина в поддержке "Аль-Каиды"* и "Исламского государства"*.

Теперь, когда Америка, лидер интернациональной банды, и ее европейские последователи исчерпали все попытки демонизировать Россию и ее руководство, навязав ей всевозможные войны (экономические, финансовые, политические, дипломатические, информационные и так далее), стало очевидно: все эти меры против России до сих пор не смогли убедить ее ни прекратить операцию на Украине, ни обеспечить крах ее экономики, ни ослабить российскую валюту, ни спровоцировать беспорядки и демонстрации против руководства страны с целью его свержения. Вопреки ожиданиям, популярность России возросла и рубль сохранил свою стоимость по отношению к доллару, а доходы страны от газа, нефти, угля и зерна увеличились в результате роста мировых цен. Как говорится, США и Европа оказались в вырытой ими же яме. Цены на энергоносители и сырье там повысились, что привело к росту инфляции и стоимости основныхпродуктов питания, ударило по кошельку рядовых граждан и, как следствие, имело негативные последствия для экономического роста.

Абу Ахмад

После того, как Америка потерпела неудачу в своих дьявольских и злонамеренных действиях, не исключено, что она и ее союзники по НАТО попытаются совершить или сфабриковать массовые убийства с применением биологического, химического или даже ядерного оружия в отношении украинского народа, который считается козлом отпущения. Они могут использовать СМИ, как это произошло в Гуте и других районах с участием "Белых касок", и возложить всю ответственность на Россию для оправдания военной интервенции против нее. Америка и колониальный Запад, который она ведет как стадо овец, не позволят России победить в этой битве, поскольку это будет означать конец западной гегемонии в мире, закат единственного американского полюса на международной арене и наступление новой эпохи и многополярного миропорядка.

Абу Али Путин

Возлюбленный нашего сердца Абу Али Путин потряс мир. Он мог бы уничтожить Украину в мгновение ока, если бы захотел, но он человек морали. Он как врач, желающий удалить злокачественную опухоль — неонацистов на Украине. Он избегает потерь среди гражданских, анеонацисты брали мирных жителей в заложники. Спасибо ему.

Ezzine

Фактически российская военная операция загнала Америку в угол, вопреки мнению некоторых. Соединенные Штаты должны сделать выбор между удовлетворением требований безопасности России или исчезновением с лица земли. В их интересах, чтобы этому процессу ничто не помешало, ведь достаточно, чтобы российская национальная безопасность в какой-то момент оказалась под угрозой, и разразится разрушительная ядерная война.

Бадер Аль-Ганим

К сожалению, таких, как Рафид аль-Джанаби, много везде, даже здесь, в Новой Зеландии. Иракцы, сирийцы, палестинцы и сомалийцы — порабощенные люди, которые делают всё, чтобы угодить своим хозяевам ради доллара.

Бахлул Басри

Россия выиграет в этом конфликте, что бы ни делали Америка и ее европейские союзники, и в конце концов украинский клоун окажется на свалке истории.

Читатель

Западная пропаганда не стремится убедить мир в западной точке зрения, ведь политики прекрасно понимают, что никто в мире им не верит. Они заинтересованы только в том, чтобы убедить свой народ или, вернее, ввести его в заблуждение, ведь он голосует на выборах. Поэтому в начале украинского кризиса они заставили замолчать всех, кто бы разоблачал их. Например, остановили трансляции российских спутниковых каналов RT и Sputnik, а также закрыли тысячи аккаунтов, разоблачающих их ложь в социальных сетях.