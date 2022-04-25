"Аватар" "Росэлектроники" признан лучшим программным продуктом Дня инноваций Минобороны России

ЦАМТО, 22 апреля. Разработанный холдингом "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех тренажер на основе технологий гибридной реальности "Аватар" по итогам выставки "День инноваций Минобороны России" победил в номинации "Лучший программный продукт".

Выставка научных достижений в оборонной отрасли проходила в Анапе на базе первого военного иннограда "ЭРА".

В рамках выставки "День инноваций Минобороны России" разработчик комплекса "Рязанский радиозавод" (входит в "Росэлектронику") представил прототип учебно-тренировочного комплекса "Аватар". Решение предназначено для обеспечения полного и автоматизированного контроля действий военнослужащих, в том числе и в полевых условиях.

В состав комплекса входят очки виртуальной реальности, датчики движения для рук и ног, а также компьютер, помещенный в специальный рюкзак, что обеспечивает свободу перемещения пользователя в пространстве. Мониторинг осуществляется с помощью специальных устройств позиционирования статичных и динамичных объектов, размещенных на обучаемых и технике, а также средств передачи информации на рабочее место руководителя занятия. На основе полученных данных происходит обработка информации для определения полноты, качества и времени выполнения тактических и тактико-специальных нормативов. Тренажеры, разработанные с применением этого комплекса, станут новым поколением учебно-тренировочных средств. Решение может применяться не только для тренировки военнослужащих, но и в сфере промышленного производства, авиации, атомной энергетики, пожарной безопасности.

"Признание наших компетенций на уровне лучших инновационных проектов страны – это высокая оценка как для разработчиков, так и для предприятия в целом. Сейчас комплекс "Аватар" находится на стадии опытного образца, который в скором будущем будет доработан до готовности к проведению испытаний. После этой масштабной работы откроется возможность поставить комплекс на производство для поставки потенциальным заказчикам", – заявил Николай Петров, начальник НТЦ "Рязанского радиозавода".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".