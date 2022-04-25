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ЦАМТО

"Аватар" "Росэлектроники" признан лучшим программным продуктом Дня инноваций Минобороны России

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: © Фото : Rostec

ЦАМТО, 22 апреля. Разработанный холдингом "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех тренажер на основе технологий гибридной реальности "Аватар" по итогам выставки "День инноваций Минобороны России" победил в номинации "Лучший программный продукт".

Выставка научных достижений в оборонной отрасли проходила в Анапе на базе первого военного иннограда "ЭРА".

В рамках выставки "День инноваций Минобороны России" разработчик комплекса "Рязанский радиозавод" (входит в "Росэлектронику") представил прототип учебно-тренировочного комплекса "Аватар". Решение предназначено для обеспечения полного и автоматизированного контроля действий военнослужащих, в том числе и в полевых условиях.

В состав комплекса входят очки виртуальной реальности, датчики движения для рук и ног, а также компьютер, помещенный в специальный рюкзак, что обеспечивает свободу перемещения пользователя в пространстве. Мониторинг осуществляется с помощью специальных устройств позиционирования статичных и динамичных объектов, размещенных на обучаемых и технике, а также средств передачи информации на рабочее место руководителя занятия. На основе полученных данных происходит обработка информации для определения полноты, качества и времени выполнения тактических и тактико-специальных нормативов. Тренажеры, разработанные с применением этого комплекса, станут новым поколением учебно-тренировочных средств. Решение может применяться не только для тренировки военнослужащих, но и в сфере промышленного производства, авиации, атомной энергетики, пожарной безопасности.

"Признание наших компетенций на уровне лучших инновационных проектов страны – это высокая оценка как для разработчиков, так и для предприятия в целом. Сейчас комплекс "Аватар" находится на стадии опытного образца, который в скором будущем будет доработан до готовности к проведению испытаний. После этой масштабной работы откроется возможность поставить комплекс на производство для поставки потенциальным заказчикам", – заявил Николай Петров, начальник НТЦ "Рязанского радиозавода".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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