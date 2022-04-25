В ВМС США в рамках испытаний поразили беспилотник воздействием лазерного оружия

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Как известно, в последние годы программа по созданию лазерного оружия является одной из приоритетных для американского военного ведомства. Военно-морские силы США недавно произвели испытания нового электрического лазерного оружия, пытаясь понять степень его летальности. Проект по разработке и испытаниям лазера возглавляют ВМС США и оборонный подрядчик Lockheed Martin.

Лазерное воздействие с палубы военного корабля. С его помощью военные моряки поразили беспилотный летательный аппарат. Как пишет TechSpot , учитывая, что лазер полностью электрический и не имеет взрывной силы, он представляет меньшую опасность для мирного населения или окружающей среды и инфраструктуры, чем зенитная ракета.

В отчете об испытаниях подчеркивается, что важным преимуществом лазера является и неограниченность «боеприпаса». То есть, нет необходимости пополнять запасы боеприпасов. Пока на корабле есть электричество, которым питается лазер, это оружие будет функционировать.

Анализируя возможности лазерного оружия, руководитель отдела военно-морских исследований контр-адмирал Лорин Шелби сказал, что оно повышает эффективность использования флота и обеспечивает точность боевых операций. Так, лазером был выведен из строя беспилотный летательный аппарат, который изображал ракету условного противника.

В компании Lockheed Martin ожидают, что будущие лазерные технологии будут использоваться в воздухе, на земле или на море. Контр-адмирал Шелби, в свою очередь, подчеркивает, что лазер повышают устойчивую летальность в условиях конфликтов высокой интенсивности.

В настоящее время ВМС США не планируют использовать эшелонированную лазерную защиту в боевых условиях. Пока лазерное оружие находится в стадии испытаний. Но американское руководство рассчитывает на ускорение разработок, так как связывает появление на вооружении ВС США лазерного оружия как крайне эффективный инструмент в грядущем соперничестве с Китаем и Россией.