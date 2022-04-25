Иран считает необходимым присутствие своих боевых кораблей в северной части Индийского океана

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Командующий Военно-морскими силами Иранской армии контр-адмирал Шахрам Ирани заявил в четверг арабоязычному телеканалу al-Alam, что Иран не допустит присутствия иностранных военно-морских сил в своих территориальных водах и назвал северную часть Индийского океана зоной иранских интересов.

Он подчеркнул, что северная часть Индийского океана является важной морской акваторией, соединяющей несколько континентов - в первую очередь экономически. Если у Ирана не будет эффективного присутствия в регионе, то иностранные военные корабли «придут и приблизятся к нашим территориальным водам». Шахрам Ирани считает, что флот Исламской Республики должен присутствовать «везде, где мы чувствуем угрозу своей национальной безопасности».

Мы сопровождаем наши корабли во всех водах по всему миру, чтобы гарантировать безопасность… Наше присутствие обеспечивает безопасность региона и всего мира

— сказал Ирани.

В предыдущий раз конфликт между Ираном и США был в 2016 году, когда два небольших американских судна были захвачены военно-морскими силами Ирана в своих территориальных водах. Тогда ситуация была решена дипломатическим путем.

Начиная с 2019 года, Иран регулярно проводит военно-морские учения с Россией и Китаем и стремится расширить свое присутствие за счёт Красного моря и северо-западной части Индийского океана. В том же 2019 году Тегеран подписал с Москвой со­глашение о со­труд­ни­че­стве в об­ла­сти мор­ской обо­ро­ны. Меморандум подразумевает проведение совместных учений военно-морских сил двух стран в Ин­дий­ском оке­ане, Аравийском море, Ор­муз­ском про­ли­ве и Пер­сид­ском за­ли­ве.

В сегодняшних условиях резкого обострения отношений России и НАТО во главе с США, военно-политический союз с Ираном не выглядит чем-то невероятным. Присутствие Китая в таком союзе значительно усиливает роль РФ в глобальном противостоянии гегемонии Соединенных Штатов.