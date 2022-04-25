Иран считает необходимым присутствие своих боевых кораблей в северной части Индийского океана

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Командующий Военно-морскими силами Иранской армии контр-адмирал Шахрам Ирани заявил в четверг арабоязычному телеканалу al-Alam, что Иран не допустит присутствия иностранных военно-морских сил в своих территориальных водах и назвал северную часть Индийского океана зоной иранских интересов.
Он подчеркнул, что северная часть Индийского океана является важной морской акваторией, соединяющей несколько континентов - в первую очередь экономически. Если у Ирана не будет эффективного присутствия в регионе, то иностранные военные корабли «придут и приблизятся к нашим территориальным водам». Шахрам Ирани считает, что флот Исламской Республики должен присутствовать «везде, где мы чувствуем угрозу своей национальной безопасности».
— сказал Ирани.
В предыдущий раз конфликт между Ираном и США был в 2016 году, когда два небольших американских судна были захвачены военно-морскими силами Ирана в своих территориальных водах. Тогда ситуация была решена дипломатическим путем.
Начиная с 2019 года, Иран регулярно проводит военно-морские учения с Россией и Китаем и стремится расширить свое присутствие за счёт Красного моря и северо-западной части Индийского океана. В том же 2019 году Тегеран подписал с Москвой соглашение о сотрудничестве в области морской обороны. Меморандум подразумевает проведение совместных учений военно-морских сил двух стран в Индийском океане, Аравийском море, Ормузском проливе и Персидском заливе.
В сегодняшних условиях резкого обострения отношений России и НАТО во главе с США, военно-политический союз с Ираном не выглядит чем-то невероятным. Присутствие Китая в таком союзе значительно усиливает роль РФ в глобальном противостоянии гегемонии Соединенных Штатов.