Российские военные разворачивают опорные пункты на дорогах Харьковской области - Минобороны РФ

Танк Западного военного округа во время боевых действий в Харьковской области. Скриншот видео.

Москва. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Подразделения российских Вооруженных сил разворачивают на контролируемой территории Харьковской области подготовленные к круговой обороне опорные пункты, сообщили в Минобороны РФ.

"При продвижении подразделений российской армии военнослужащие продолжают развертывание дорожно-комендантских гарнизонов для организации безопасности и сопровождения колонн бронированной и автомобильной техники, в том числе для доставки гуманитарных грузов и материальных средств российским подразделениям в зону ведения боевых действий", - заявили в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что дорожно-комендантский гарнизон представляет собой "одно или несколько дорожно-комендантских подразделений, объединенных под единым командованием и размещенных у наиболее важных объектов на военно-автомобильных дорогах в специально оборудованных опорных пунктах, подготовленных к круговой обороне".

В пятницу Минобороны РФ опубликовало видеокадры продвижения российских подразделений и колонн бронированной техники по взятым под контроль населенным пунктам Харьковской области.