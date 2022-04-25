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Вестник Мордовии

Украинский "боевой" уродец – ЛуАЗ - "Луноход" с пулеметом "Максима"

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Советский ЛуАЗ-969М "Волынь", имеющий прозвище "Луноход", на Украине попробовали превратить в боевую "тачанку". У него удалили тент с крыши и установили пулемет "Максима".

Как считают в "РГ: русское оружие", такой пародийный "гантрак" не способен пережить даже один настоящий бой. Националисты сделали такое со старым вездеходом, потому что несут огромные потери в технике.

Стоит напомнить, что эти машины с колесной формулой 4х4 изготавливались в Луцке. В 90-е годы на их основе пытались создать даже реактивную систему залпового огня.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В кузове устанавливали авиационный блок УБ-32-57, способный запускать тридцать две неуправляемые 57-мм ракеты С-5. Их дальность полета - 1800 метров.

Но никто не захотел закупать это "чудо" украинской инженерной мысли, и в память о нем осталась лишь пара фотографий.

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Страны
Украина
Продукция
Б-32
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