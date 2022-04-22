В МО РФ сообщили об уничтожении 120 националистов и 30 единиц техники ВСУ

В течение четверга, 21 апреля, Вооруженные силы России нанесли удары высокоточными ракетами воздушного базирования по 14 украинским военным объектам. В результате в районе населенного пункта Попасная были уничтожены пункт управления и два склада боеприпасов ВСУ. Также поражены два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники и два опорных пункта националистов. Об этом в четверг вечером сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что в населенных пунктах Шнурки и Славянск взлетели на воздух склады боеприпасов. А еще нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка. Там уничтожено до 120 националистов, более 30 единиц бронетехники и автомобилей.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России в течение дня нанесла удары по 64 военным объектам Украины. В районах Красный Лиман и Дробышево под огонь в воздуха попали 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. А в пригородах города Запорожье - два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Юрий Гаврилов