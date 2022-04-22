Войти
Российская газета

В МО РФ сообщили об уничтожении 120 националистов и 30 единиц техники ВСУ

945
0
0

В течение четверга, 21 апреля, Вооруженные силы России нанесли удары высокоточными ракетами воздушного базирования по 14 украинским военным объектам. В результате в районе населенного пункта Попасная были уничтожены пункт управления и два склада боеприпасов ВСУ. Также поражены два района сосредоточения живой силы и украинской военной техники и два опорных пункта националистов. Об этом в четверг вечером сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что в населенных пунктах Шнурки и Славянск взлетели на воздух склады боеприпасов. А еще нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка. Там уничтожено до 120 националистов, более 30 единиц бронетехники и автомобилей.

Оперативно-тактическая авиация ВКС России в течение дня нанесла удары по 64 военным объектам Украины. В районах Красный Лиман и Дробышево под огонь в воздуха попали 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. А в пригородах города Запорожье - два склада ракетно-артиллерийского вооружения.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Похожие новости
28.02.2022
На Украине сообщили об уничтожении крупнейшего в мире грузового самолета Ан-225
28.02.2022
По всем направлениям: после короткой паузы войска возобновили продвижение на Украине
28.02.2022
Катера ВМС Украины пытались атаковать корабли ЧФ РФ вечером в пятницу в районе острова Змеиный - Минобороны РФ
09.07.2021
ABC (Испания): ВМФ России следит за испанским кораблем «Молния», участвующим в маневрах НАТО в Черном море
28.09.2018
Ил-20 погубила поразительная случайность
18.09.2017
"Запад-2017" нацелен на защиту Востока
22.09.2014
Минобороны РФ открыло официальные страницы в Facebook, Twitter, Instagram и YouTubе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 02:24
  • 24004
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.04 02:01
  • 2
На "Курганмашзаводе" сообщили, что санкции не повлияли на выполнение гособоронзаказа
  • 22.04 19:51
  • 1
США вывели из боевого состава ВВС 17 стратегических бомбардировщиков B-1B
  • 22.04 19:45
  • 7
Воины ДНР модернизировали БМП-2, установив динамическую защиту
  • 22.04 19:44
  • 1
Лихой дрифт Т-80 в Мариуполе попал на видео
  • 22.04 19:20
  • 13
В США оценили российские гранатометы
  • 22.04 19:03
  • 1
Украина может получить дальнобойные и очень тяжелые САУ PzH 2000
  • 22.04 18:56
  • 1
Бундесвер в два раза сократил список вооружения для поставки на Украину
  • 22.04 18:52
  • 1
«Индия хочет получить лучшее от драки России и США»
  • 22.04 18:41
  • 1
Япония прокомментировала запуск Россией ракеты «Сармат»
  • 22.04 18:31
  • 2
Корабль «Неустрашимый» выполнил стрельбу «Кинжалом»
  • 22.04 18:21
  • 3
Россия спешно мобилизует Тихоокеанский флот на защиту своих танкеров от пиратов из США и ЕС
  • 22.04 18:20
  • 31
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 22.04 18:02
  • 1
Украинские националисты установили пулемет "Максим" на "Луноход"
  • 22.04 17:55
  • 1
Опубликованы фото новых трофеев, взятых на изюмском направлении