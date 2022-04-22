«Американская ПРО - это миф, который придумали в Пентагоне»

Полковник запаса Попов объяснил, почему ПРО США не сможет остановить ракету «Сармат»

Пуск ракеты «Сармат» запустил дискуссию о надежности противоракетной обороны США в американском экспертном сообществе. Как устроена система ПРО США и какие у нее есть слабые места - в материале «Газеты.Ru».

Современная ПРО США начала создаваться в 2002 году, когда Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора по противоракетному оружию. Этот документ был подписан СССР и США в 1972 году.

Глава Совета по оборонной политике при Министерстве обороны США Ричард Перл тогда заявил, что «договор имел смысл только в контексте холодной войны, в атмосфере опасений, когда нужно было застраховать себя от соблазна у противника нанести удар первым под прикрытием ракетного щита».

В Москве в ответ заявили, что выход из договора наносит удар по международной безопасности. Так, министр иностранных дел России Игорь Иванов заявил, что это решение «направлено против всего международного сообщества, так как подавляющее большинство государств выступает за сохранение договора по ПРО».

С тех пор США развернули по всему миру систему глобальной ПРО, состоящую из мобильных и стационарных противоракетных средств. Эта система частично размещена на территории самих Соединенных Штатов (Аляска и Калифорния), где установлены 44 ракеты-перехватчика шахтного базирования. В виде мобильных комплексов Patriot американская ПРО размещена также в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, Японии, Турции и Израиле. На Маршалловых островах стоят радары AN/TPY-2. В Европе сформирован морской компонент американской ПРО, состоящий из нескольких эсминцев с системой Aegis и ракетами-перехватчиками SM-3. Также сухопутные комплексы Aegis Ashore размещены в Румынии и Польше.

При этом в американском экспертном сообществе надежность ПРО США вызывала вопросы. Так, еще в 2017 году, после испытаний двигателя первой ступени «Сармата», в американском журнале The National Interest появилась статья, где возможности системы противоракетной обороны подвергались сомнению.

«У нас пока нет действенных средств борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами, несущими разделяющуюся часть. С такими ракетами можно бороться лишь путем перехвата на активном участке, до разведения боевых блоков. После этого сложность работы ПРО многократно возрастает, а вероятность отражения атаки пропорционально снижается. Это требует резкого увеличения количества ракет-перехватчиков, что самым серьезным образом скажется на оборонном бюджете», - отмечалось в статье The National Interest.

По данным из открытых источников, с 2017 года число ракет-перехватчиков в США не возросло.

После пуска ракеты «Сармата» 20 апреля профессор Центра оборонных и внешнеполитических исследований Колумбийского университета Майкл Колризер написал колонку для портала Military Watch Magazine, где указал на недостатки ПРО США.

«Задача борьбы с боеголовками с разделяющейся частью не решена системой противоракетной обороны [США]. Мы можем при помощи противоракет и других систем осуществлять эффективную борьбу с самыми простыми ракетами, но даже против такой системы, как «Сатана» (ракета Р-36М «Воевода», стоит на вооружении с 1975 года, разделяющаяся головная часть состоит из 10 боевых блоков, - прим. «Газета.Ru), у нас нет гарантированных решений. Количество противоракет тоже нельзя считать достаточным на сегодняшний день», - считает Колризер.

С этой точкой зрения согласен президент Коллегии военных экспертов, генерал-майор Александр Владимиров.

«Американская ПРО - это миф, который придумали в Пентагоне. Она, конечно, существует, но возможности противоракетной обороны США сильно преувеличиваются. Особенно по противостоянию российским межконтинентальным баллистическим ракетам. Пентагон свои разработки изначально озвучивал как ответ на потенциальные угрозы со стороны Ирана и Северной Кореи, хотя у первых межконтинентальных баллистических ракет просто не существует, а вторые лишь недавно ими обзавелись», - рассказал «Газете.Ru» Владимиров.

В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса Владимир Попов отметил, что «Сармат» качественно отличается от предыдущих ракет возможностью совершать активные маневры на траектории полета, что затрудняет попадание в него противоракеты еще до разведения боевых блоков.

«Россия постоянно работала над проблемой преодоления противоракетной обороны. Требовалось создать такие комплексы, которые бы свели на нет любые системы перехвата на всех участках полета. И это удалось российским ученым и конструкторам. Создана ракета, способная осуществлять глубокие и многократные маневры во время полета. Это позволяет либо обходить зоны возможного перехвата противоракетами либо предельно сокращать время нахождения в этих зонах», - заключил Попов.

Виктор Сокирко