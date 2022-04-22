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Российская газета

Пуски ракет по ВСУ вставшим на дыбы вертолетом ВКС РФ сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

Редкий боевой маневр вертолета ВКС России на Украине сняли на видео.



Опубликованы кадры боевой работы вертолета ВКС России на Донбассе в режиме кабрирования. Снят ролик издалека, но, судя по всему, на видео Ми-28Н "Ночной охотник".

Машина идет на малой высоте и в какой-то момент приподнимается, словно для резкого взлета, одновременно выпуская неуправляемые авиационные ракеты. Затем вертолет вновь опускается и уходит, отстреливая тепловые ловушки.

Этот прием называется кабрирование ( от французского cabrer - поднимать на дыбы). Применяется он как самолетами, так и вертолетами для того, чтобы уничтожить цель за холмом или какой-либо возвышенностью и при этом не попасть в зону поражения ПЗРК противника.


Олег Корякин (Казань)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ми-28Н
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