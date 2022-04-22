Пуски ракет по ВСУ вставшим на дыбы вертолетом ВКС РФ сняли на видео

Редкий боевой маневр вертолета ВКС России на Украине сняли на видео.

Опубликованы кадры боевой работы вертолета ВКС России на Донбассе в режиме кабрирования. Снят ролик издалека, но, судя по всему, на видео Ми-28Н "Ночной охотник".

Машина идет на малой высоте и в какой-то момент приподнимается, словно для резкого взлета, одновременно выпуская неуправляемые авиационные ракеты. Затем вертолет вновь опускается и уходит, отстреливая тепловые ловушки.

Этот прием называется кабрирование ( от французского cabrer - поднимать на дыбы). Применяется он как самолетами, так и вертолетами для того, чтобы уничтожить цель за холмом или какой-либо возвышенностью и при этом не попасть в зону поражения ПЗРК противника.

Олег Корякин (Казань)