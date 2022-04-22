Сторожевой корабль Балтийского флота "Неустрашимый" выполнил ракетную стрельбу в рамках проведения испытаний

ЦАМТО, 21 апреля. В рамках проведения этапа ходовых испытаний экипаж сторожевого корабля "Неустрашимый" 20 апреля выполнил ракетную стрельбу в морских полигонах Балтийского флота.

Сторожевой корабль Балтийского флота после прохождения ремонта на АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" проходит комплекс приемо-сдаточных испытаний в морских полигонах флота.

В боевой стрельбе по воздушной цели был задействован зенитный ракетный комплекс "Кинжал", способный надежно обеспечивать противовоздушную оборону корабля при нападении различных воздушных средств условного противника с различных высот и направлений. По результатам выполнения стрельбы имитированная воздушная цель была успешно поражена.

Стрельба проводилась в полигонах боевой подготовки Балтийского флота – вблизи побережья Калининградской области.

После завершения испытаний сторожевой корабль "Неустрашимый" вернется в боевой состав Балтийского флота и продолжит выполнение задач в соответствии с предназначением в составе соединения надводных кораблей Балтийского флота.

Специалисты АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" провели работы по обновлению механической части корабля. Были отремонтированы и вновь установлены форсажные двигатели, а также модернизировано вооружение и обеспечивающие механизмы сторожевого корабля, сообщает пресс-служба Западного военного округа.