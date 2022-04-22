Антироссийские санкции США – экономический абсурд

Экономические и торговые санкции против России. Где защитники свободного рынка?

США вводят против России санкции, что противоречит либеральным идеям о невмешательстве политиков в рынки, пишет Rebelión. Американская экономика превратилась в мирового диктатора. Автор статьи возмущен: куда подевались защитники свободного рынка?

Фернандо Хаен Коль (Fernando G. Jaén Coll)

Главная идея моей статьи заключается в том, что ярые защитники свободного рынка отошли от своей доктрины в связи с конфликтом между Россией и Украиной, который был развязан из-за интересов США.

В качестве аргумента можно сказать, и, вероятно, это правда: в моих ежедневных статьях нет информации, которая бы исходила от защитников свободного рынка. Они не появляются в различных СМИ, которые я ежедневно просматриваю. Мне тяжело согласиться с тем, что эта вероятность может вылиться в другую значительную вероятность, ведь ежедневно я читаю множество разнообразных материалов, и так или иначе должны были мелькнуть мнения в рамках либеральной доктрины в связи с санкциями США против России или угрозами США в адрес своих вынужденных союзников из Евросоюза.

Я, как ценитель работ Людвига фон Мизеса — самого выдающегося представителя австрийской экономической школы —, не представляю, как либерал может оправдывать санкции против России, которыми США исказили свободу рынка в мире и поставили условия для цен и объёмов, какие хотелось им. Представьте, что список санкций не является чем-то абсолютным, он меняется в зависимости от того, что удобно и необходимо американской экономике, ставшей мировым диктатором.

В Россию свободно инвестировали множество компаний, причём не только американских. Они адаптировали свои товары и услуги к российскому рынку и самым первым санкциям, которые ранее ввели США. Это экономический абсурд, особенно когда защищают свободу рынка и по всему миру поддерживают тех, кто продвигает право на иностранные инвестиции, защитниками которых выступают США. Это плохая услуга для либеральной демократии — угрожать компаниям, не следующим политическим планам. Таким образом сводится на нет любая критика, которую Путин мог бы получить от Байдена по поводу подчинения себе компаний.

Обратную сторону решений США, обязывающих подчиниться их национальному праву и аннулирующих хвалёную свободу, мы увидели быстрее, чем ожидалось. Здравомыслящие граждане не могут смириться с тем, что мир действует по указке американских политиков и холопов из бессмысленного ЕС, однако богатые семьи подчиняются, словно знать королю. Республику опустошают, средний класс лишают того, что у него было: богачи не хотят платить налоги, бедные просят о помощи, а средний класс тем временем грабят. Средний класс потеряет ещё больше из-за долгов и инфляции, хотя он уже потерял из-за отрицательных процентных ставок, от которых пользу получили должники.

Происходит перестройка мира. В новом мире Африка доверяет больше китайским инвестициям и российской защите, а не США; взаимодействие с менее требовательными державами, вкладывающими в развитие, а не истощающими ресурсы, полезно для Африки, Латинской Америки и Океании. Кризис конвертируемости доллара в золото в 1971 году обеспечил США возможность господствовать, наделил властью, позволяющей быть хозяином станка для печатания банкнот, которые другие покупают, чтобы осуществлять платежи; они смогли сделать так, чтобы евро больше не представлял угрозы. Но торговые соглашения между странами, предусматривающие платежи в иной валюте, а также недавнее требование платить в рублях за российский импорт в западные страны, открыли новые дороги.

Экономические санкции США против России (и других государств) контрпродуктивны для благополучия стран. Об этом заявили Австрия и Сербия, в то время как другие молчат и принимают решения в угоду США, в том числе и Испания в вопросе Сахары и Марокко. За санкции платим мы, европейцы.

Либеральное кредо предполагает невмешательство политиков в рынки, чтобы в соглашениях была свобода, но в американском военно-промышленном комплексе, как сказал экономист Джон Кеннет Гэлбрейт (John Kenneth Galbraith), нет ничего либерального. Если бы усилия были направлены на исполнение данных Горбачёву обещаний по поводу НАТО и сохранение пояса безопасности России; если бы вместо того, чтобы терпеть атаки украинского правительства на русскоговорящее население на Донбассе, обязали выполнять минские соглашения, то это было бы полезно для мира. Вводить санкции, чтобы ослабить Россию — большая ошибка, из-за которой истощаются рынки западных стран, а американские компании вынуждены просить об изменениях санкционного списка продуктов, поскольку без них они не могут производить. Всё это указывает на то, что либеральная концепция не применяется.

Фернандо Хаен Коль – преподаватель кафедры экономики и бизнеса Университета города Вик (Испания).