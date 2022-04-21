Британцы: пуск "Сармата" — это тревожно

Россия испытала новую баллистическую ракету. Британцы: это тревожно
В британской газете Daily Mail рассказали об испытании новой межконтинентальной ракеты "Сармат". Некоторые читатели таблоида посчитали эту новость тревожной и призвали британское правительство пересмотреть приоритеты в сфере обороны.
Россия провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты, заявили сегодня в Минобороны страны.
По словам Владимира Путина, уникальный ракетный комплекс "Сармат" "заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России", и ее врагам придется "подумать дважды".
Первый пуск ракеты состоялся сегодня на космодроме "Плесецк" на севере страны.
Президент поздравил российских военных с успешным пуском.
"Это уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", — отметил Путин.
Известная на Западе как "Сатана–2", ракета "Сармат" считается крупнейшей в российском ядерном арсенале.
По оценкам, дальность ракеты составляет 18 тысяч километров, а забрасываемый вес — 10 тонн.
Комментарии читателей:
John Davidson UK
Это тревожно, особенно учитывая, что у союзнического России Китая на вооружении стоит полностью готовая первая в мире гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд. Тем временем наши власти тратят миллионы в день на жилье для ребяток призывного возраста, прибывающих с Ла-Манша. Надо как-то расставить приоритеты в расходах на оборонку.
ilw
Будьте добры, направьте одну в Монтесито, штат Калифорния.
diane7
И наш премьер всеми силами делает из нас мишень.
EconomicSavvy
Штаты уже заряжают свои Лего-ракеты!
wchenchou
США должны ударить первыми, а то будет слишком поздно.
Nick Mondeo
Отлично, если он-таки нажмет на кнопку, можно будет не париться из-за подарков на Рождество.
XERIOUS
Это просто российская болтовня. Они знают, что их сравняют с землей еще до того, как они успеют развернуть это вооружение.
Omegatrooper
У России развернуто почти 1,5 тысячи ядерных ракет и еще 5 тысяч в запасе. Что-то я сомневаюсь, что "с землей сравняется" только Россия.