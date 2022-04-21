Британцы: пуск "Сармата" — это тревожно

Россия испытала новую баллистическую ракету. Британцы: это тревожно

В британской газете Daily Mail рассказали об испытании новой межконтинентальной ракеты "Сармат". Некоторые читатели таблоида посчитали эту новость тревожной и призвали британское правительство пересмотреть приоритеты в сфере обороны.

Россия провела испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты, заявили сегодня в Минобороны страны.

По словам Владимира Путина, уникальный ракетный комплекс "Сармат" "заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России", и ее врагам придется "подумать дважды".

Первый пуск ракеты состоялся сегодня на космодроме "Плесецк" на севере страны.

Президент поздравил российских военных с успешным пуском.

"Это уникальное оружие будет укреплять боевой потенциал наших Вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", — отметил Путин.

Известная на Западе как "Сатана–2", ракета "Сармат" считается крупнейшей в российском ядерном арсенале.

По оценкам, дальность ракеты составляет 18 тысяч километров, а забрасываемый вес — 10 тонн.

Комментарии читателей:

John Davidson UK

Это тревожно, особенно учитывая, что у союзнического России Китая на вооружении стоит полностью готовая первая в мире гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд. Тем временем наши власти тратят миллионы в день на жилье для ребяток призывного возраста, прибывающих с Ла-Манша. Надо как-то расставить приоритеты в расходах на оборонку.

ilw

Будьте добры, направьте одну в Монтесито, штат Калифорния.

diane7

И наш премьер всеми силами делает из нас мишень.

EconomicSavvy

Штаты уже заряжают свои Лего-ракеты!

wchenchou

США должны ударить первыми, а то будет слишком поздно.

Nick Mondeo

Отлично, если он-таки нажмет на кнопку, можно будет не париться из-за подарков на Рождество.

XERIOUS

Это просто российская болтовня. Они знают, что их сравняют с землей еще до того, как они успеют развернуть это вооружение.

Omegatrooper

У России развернуто почти 1,5 тысячи ядерных ракет и еще 5 тысяч в запасе. Что-то я сомневаюсь, что "с землей сравняется" только Россия.