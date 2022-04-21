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РИА Новости

Военный эксперт: ракета "Сармат" – это "оружие Судного дня"

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Испытание баллистической ракеты "Сармат"
Испытание баллистической ракеты "Сармат".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Ракета "Сармат" гарантированно преодолевает любую противоракетную оборону, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. В интервью радио Sputnik он перечислил особенности этого оружия.

На космодроме "Плесецк" в Архангельской области проведен первый в рамках государственных испытаний пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", сообщили в Минобороны РФ.

"Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка", – уточнили в ведомстве.

Там добавили, что после завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов рассказал об уникальных свойствах новой ракеты.

"Ракета уникальная, может атаковать противника с любого направления, в том числе и через Южный полюс. А представьте себе: у США на границе с Латинской Америкой нет не только противоракетной обороны, но даже противовоздушной обороны. То есть это направление открыто для атаки на сто процентов", – сказал военный эксперт.

"Сармат" может нести гиперзвуковые блоки, которые гарантированно преодолевают любую противоракетную оборону, продолжил он.

"Особенность ракеты "Сармат" заключается в том, что там используется самая передовая система преодоления противоракетной обороны. Ракета может нести как обычные блоки с ядерной боевой частью, так и гиперзвуковые блоки. А гиперзвуковые блоки – те же "Авангард" – развивают скорость до 28 Махов, то есть противоракетная оборона практически даже не успевает на них среагировать. То есть это, как я бы его назвал, "оружие Судного дня", которое в состоянии нанести сокрушительный удар по любым объектам на территории противника", – пояснил Юрий Кнутов.

Этим уникальные свойства ракеты "Сармат" не ограничиваются, добавил эксперт.

"На так называемом разгонном участке – с момента выхода из шахты и до выхода в космос – ракеты старых типов имеют, как правило, не очень большую скорость. И в это время их могут перехватить американские ракеты Aegis либо THAAD. Ракету "Сармат" ни одна система даже близко не сможет уничтожить или перехватить. Поэтому ракета "Сармат" на сегодняшний день является самой передовой разработкой в мире", – заключил Юрий Кнутов.
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