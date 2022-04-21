США намерены объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сотни миллионов долларов

ЦАМТО, 20 апреля. Телеканал NBC сообщил со ссылкой на неназванных представителей американской администрации, что США на текущей неделе намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине объемом в сотни миллионов долларов.

Согласно этим данным, новый пакет помощи будет аналогичным по размеру с предыдущим, в рамках которого США обязались предоставить Киеву вооружения на 800 млн. долл. Ожидается, что, среди прочего, в новый пакет войдут артиллерийские орудия и "десятки тысяч артиллерийских боеприпасов". О новых поставках в американской администрации рассчитывают объявить в ближайшие дни, передает "РИА Новости".