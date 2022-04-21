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ЦАМТО

США намерены объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сотни миллионов долларов

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Военно-техническое сотрудничество Украины и США
Военно-техническое сотрудничество Украины и США.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Serg Glovny/ZUMAPRESS

ЦАМТО, 20 апреля. Телеканал NBC сообщил со ссылкой на неназванных представителей американской администрации, что США на текущей неделе намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине объемом в сотни миллионов долларов.

Согласно этим данным, новый пакет помощи будет аналогичным по размеру с предыдущим, в рамках которого США обязались предоставить Киеву вооружения на 800 млн. долл. Ожидается, что, среди прочего, в новый пакет войдут артиллерийские орудия и "десятки тысяч артиллерийских боеприпасов". О новых поставках в американской администрации рассчитывают объявить в ближайшие дни, передает "РИА Новости".

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Страны
США
Украина
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