Такер Карлсон: Вашингтон хочет войны с Россией. А американцы – нет

Байден использует спецоперацию России на Украине, чтобы отвлечь внимание от кризисов внутри США

Недавно сенатор Крис Кунс потребовал отправить американских солдат на Украину. Обозревателя Fox News Такера Карлсона это заявление не удивило. Руководители демократов хотят силой свергнуть правительство и осуществить смену режима в России, утверждает он.

Такер Карлсон

В Вашингтоне никому нет дела до того, что думают американцы

Зная то, что мы уже знаем о нашем нынешнем правящем классе, мы можем быть совершенно уверены в том, что они всегда перегибают палку. Они всегда заходят слишком далеко. Они попросту не могут с этим ничего поделать. Такова их сущность.

Начиная с февраля, когда вооруженные силы России вошли на территорию Украины, всегда присутствовала вероятность того, что администрация Байдена найдет способ превратить трагедию регионального уровня в нечто более масштабное – в историческую глобальную катастрофу. Такая вероятность присутствовала всегда. До того, как российские силы вошли на территорию Украины, Белый дом обещал нам, что этого не произойдет: "У президента нет намерения, нет заинтересованности и нет желания отправлять войска на Украину". Это слова пресс-секретаря Байдена из Белого дома. Через месяц она повторила это же заявление – практически теми же словами.

Спустя еще месяц она снова это сказала. "У Джо Байдена нет намерения отправлять американских военных на Украину", – торжественно пообещала Джен Псаки. Почему Джен Псаки постоянно повторяет одно и то же? Потому что это неправда. Ей приходится это повторять, потому что это ложь. Именно так работает ложь. В нее невозможно поверить, поэтому вам приходится проговаривать ее снова и снова. Если вам интересно – когда вы слышите, как кто-то лжет, посчитайте, сколько раз он повторит это. Чем чаще они повторяют, тем меньше вероятность того, что это правда. Но в конце концов правда выходит наружу, и в эти выходные этот процесс начался. Главный подручный Байдена в конгрессе США – сенатор Крис Кунс (Chris Coons) от штата Делавэр, который в прошлом работал у Байдена стажером, – выступил на телеканале CBS News с заявлением, которое противоречит всему тому, что Белый дом внушал нам несколько месяцев. Кунс потребовал, чтобы Пентагон отправил на Украину американских военных, чтобы те сражались против российских солдат.

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"Если НАТО и Запад не придут ей на помощь со всей решимостью", – сказал он. Инструкторы НАТО проводили подготовку украинских вооруженных сил. Украина использует американское оружие. В некоторых случаях действиями украинских военных руководят американцы. Американцы непосредственным образом и в режиме реального времени консультируют украинцев. Сейчас на территории Украины находится множество американцев, которые этим занимаются. Таким образом Крис Кунс призывает к началу сухопутной войны с Россией. И это достаточно важное заявление, учитывая, что Крис Кунс является ближайшим союзником Джо Байдена в Сенате. Крис Кунс – верный и надежный рупор политики администрации, какой бы ни была эта самая политика.

Если Крис Кунс призывает к началу войны с Россией, это вовсе не случайность, и в данном случае Белый дом не стал дистанцироваться от того, что сказал Крис Кунс. Почему же? Потому что на самом деле война с Россией является частью политики действующей администрации. Руководители Демократической партии США хотят силой свергнуть российское правительство и осуществить смену режима в России. Они хотели этого с того самого дня, когда в 2016 году Хиллари Клинтон проиграла в президентской гонке. Мы знаем об этом, потому что они много раз об этом говорили, и единственная причина, по которой многие из нас это пропустили, – потому что мы не воспринимали их слова всерьез, а стоило бы.

Горячая война с Владимиром Путиным с участием американских военных – это логичная и, возможно, неизбежная финальная стадия "рашагейта". Все началось с жалоб Хиллари Клинтон, потом была запись того, как проститутки мочились на кровать, а теперь мы приближаемся к ядерной войне. Итак, какой может оказаться горячая война с Россией? Сколько американцев погибнут в этой войне? Насколько велика вероятность того, что эта война перерастет в ядерный конфликт? И, если мы добьемся своего, если мы сместим Владимира Путина с его поста, кто его заменит – кто станет главой России, отвечающим за шесть тысяч ядерных боеголовок?

Это лишь некоторые вопросы, которые первыми приходят на ум, когда заходит речь о войне с Россией. Однако ведущая телеканала CBS, которая брала интервью у Криса Кунса, не удосужилась поднять ни один из них. Она также не удосужилась задать тот ключевой вопрос, ответ на который необходимо знать, если вы управляете дееспособной демократией, – вопрос о том, сколько американцев, сколько избирателей на самом деле хотят войны с Россией. Какой процент населения Соединенных Штатов считает, что границы Украины – это по-настоящему веская причина, чтобы за нее можно было умереть? Это центральный вопрос в любой демократии, и так уж вышло, что мы знаем на него ответ, потому что всего неделю назад канал CBS провел опрос, в ходе которого они попытались выяснить, нужно ли Соединенным Штатам отправлять войска на Украину.

75% американцев ответили, что не нужно, что Соединенные Штаты не должны отправлять свои войска на Украину. Однако по какой-то причине ведущая CBS забыла упомянуть об этом в разговоре с Крисом Кунсом. Почему? Вы знаете почему: потому что в Вашингтоне никому нет дела до того, что думают американцы. Все внешнеполитические решения, все вопросы жизни и смерти, решения, которые могут уничтожить целые народы, принимаются исключительно теми людьми, у которых нет никаких личных ставок в этих играх, которые в любом случае не пострадают, – людьми, вроде Джона Болтона, Макса Бута (Max Boot) и Виктории Нуланд. И ваше мнение ничего для них не значит.

Итак, если вы решите спросить американцев, что они думают по этому поводу (и вы обязательно спросите, если вам не чужды принципы демократии), они, скорее всего, ответят вам, что ситуация на их собственных границах волнует их гораздо больше, нежели ситуация на Украине. И это понятно, потому что они американцы, а не украинцы. А если вы продолжите задавать вопросы, вы поймете, что сейчас их больше всего беспокоит вовсе не Украина. Конечно, они сочувствуют украинскому народу, однако они вовсе не переживают о его судьбе каждую минуту, потому что у них масса других проблем, о которых можно переживать, в том числе состояние американской экономики, стоимость продуктов, электроэнергии и жилья. Они обеспокоены этими проблемами, и у них есть на то веские причины. В настоящее время экономическая ситуация в Соединенных Штатах выглядит весьма мрачно.

Репортер NBC: Прежде чем вы сегодня достанете свою кредитную карту, помните о том, что, если вы не погасите задолженность полностью, ставка по ней может вырасти. Ожидается, что сегодня Федеральная резервная система – американский центробанк – поднимет ключевую ставку на четверть процентного пункта, поскольку сейчас он пытается сдержать безудержную инфляцию.

Женщина: Каждый раз, отправляясь за покупками, вы видите, что цены на товары сильно выросли. Это просто безумие.

Репортер NBC: Любой покупатель в Америке видел это своими глазами. Цены на одежду выросли на 6,5%, на продукты – на 8,5%, на электроэнергию – на 9%. Подержанные автомобили подорожали на 41%, а цена на бензин выросла почти на 1,5 доллара по сравнению с прошлым годом.

Женщина: Молоко, мука, сахар, растительное масло, в том числе масло для жарки – это просто безумие. Цены подскочили почти в три раза. Просто невероятно.

Репортер NBC: Инфляция достигла самого высокого уровня за последние 40 лет.

"Инфляция достигла самого высокого уровня за последние 40 лет". И это только официальные данные, которые, разумеется, не отражают повседневную реальность. Все сильно подорожало, и это особенно заметно, когда речь идет о крупных покупках. Крупные товары подорожали сильнее всего. Почему? Все просто. Ослабление американской валюты породило беспрецедентный "пузырь активов". Это значит, что инвесторы по всему миру ринулись обменивать дешевеющие американские доллары на вещи, которые со временем сумеют сохранить свою ценность. То есть все материальное стало стоить гораздо дороже – намного дороже, чем год назад. И в этом нет никакой загадки. Именно так и происходит, когда вы накачиваете экономику долларами. Эти доллары теряют свою ценность.

Итак, к чему все это идет? Что нас ждет дальше? Никто не верит, что увеличение процентной ставки поможет быстро взять инфляцию под контроль. Что случится дальше? В какой-то момент у потребителей станут заканчиваться деньги, которые они могут тратить. Вещи станут слишком дорогими, чтобы их можно было купить, а у обычных людей останется меньше денег для того, чтобы их покупать. Вместе с ростом цен растут и налоги. Налоги на недвижимость увеличиваются во многих штатах – как и пузырь на рынке недвижимости. Поэтому, даже если вы не купили новый дом, вы все равно от этого пострадаете. Подоходные налоги резко выросли в таких штатах, как Нью-Йорк. Таким образом, давление ощущается со всех сторон, и это значит, что некоторые люди – множество людей начнут разоряться и им придется жестко ограничивать себя в покупках.

В условиях экономики, главным двигателем которой являются расходы потребителей, эта тенденция выглядит очень пугающей. Если люди перестанут покупать, наступит крах. Таким образом, вы можете четко увидеть, к чему все это идет. Все в Вашингтоне отлично понимают, куда все идет, но вместо того, чтобы принимать конкретные меры для решения проблемы, – к примеру, перестать принимать законопроекты об огромных расходах, – они пытаются выжать из ситуации все, что только можно.

К примеру, на прошлой неделе Джанет Йеллен (Janet Yellen), глава Министерства финансов США, заявила, что "мы должны удвоить усилия по декарбонизации нашей экономики". Что именно значат ее слова? Как можно "декарбонизировать" экономику? Конечно же, потратив в рамках новых бюджетных программ стимулирования триллионы долларов на реализацию схем получения электроэнергии из возобновляемых источников – схем, которыми, кстати, владеют китайское правительство и их демократические спонсоры.

Понимаете, как это работает? Деньги все еще существуют, но вы их передаете другим людям. Другими словами, это грабеж. Это не может продолжаться вечно, потому что, если экономика рухнет, произойдет перезагрузка всего, а не только экономики. Возникнет настоящая экономическая и политическая нестабильность. Наш нынешний разговор может иметь место лишь в такой стране, которая все еще считает себя богатой. Но, если страна перестает считать себя богатой, все меняется. Это и есть причина, по которой наши лидеры так нервничают.

Это и есть причина, по которой они с такой беспрецедентной решимостью стремятся сместить фокус внимания с экономики ("Никаких разговоров об экономике!") на вопросы расы и невразумительной сексуальной политики. Каждая новая паника на тему моральных норм, которую они провоцируют, – а они постоянно их провоцируют, – отвлекает всеобщее внимание от их собственных действий. Наши лидеры занимаются этим уже некоторое время – по крайней мере с момента последнего финансового кризиса 2008–2009 годов. С тех пор наши лидеры упорно внушают нам снова и снова – об этом написано множество книг, – что главной линией раскола в Америке, главной кровоточащей раной, первородным грехом является раса.

Подумайте вот о чем. В тот самый момент, когда правительство США спасло Уолл-Стрит – это был весьма непопулярный шаг с его стороны, – частотность употребления терминов "раса" и "расизм" в таких изданиях, как Washington Post, New York Times и USA Today, выросло более чем на 700%. То есть официальный сигнал был достаточно четким: у нас проблемы, и эти проблемы – дело рук белых. Белые парни забирают себе все деньги и привилегии, удерживая всех остальных в подчинении.

Вы слышите подобное по сей день – в том числе из уст Джо Байдена. Это самый провокационный из всех возможных сигналов. Но на самом деле это ложь. Согласно статистике, белые даже близко не стоят к тому, чтобы быть самой богатой прослойкой в Соединенных Штатах. Американцы индийского происхождения, американцы китайского происхождения, филиппинцы, корейцы, индонезийцы и некоторые другие имеют гораздо более высокий медианный доход, нежели белые. Таким образом, эта легенда не только оказывает разрушительное воздействие на общественное устройство в Соединенных Штатах, но и является откровенной ложью. На самом деле линией раскола в Америке является вовсе не раса. Это деньги.

Истинная проблема заключается не в расизме, а в распределении материальных благ. Небольшое число людей, которых с каждым годом становится все меньше, продолжает наращивать свои богатства. Между тем остальные жители страны находятся в состоянии стагнации – и, если вы этому не верите, прокатитесь миль на 20 от центра любого крупного города и посмотрите, как там живут люди.

Если бы американский народ понял, что, в сущности, это экономическая игра и что она не имеет никакого отношения к расизму и трансгендерам, он по-настоящему разозлился бы. Джо Байден и его спонсоры очень этого боятся. Они не хотят, чтобы вы думали об экономике. Они хотят, чтобы вы были парализованы чувством вины и стыда, а, если это перестает работать, тогда они заставят вас волноваться об Украине. "Украина – это настоящий позор, и в экономических проблемах виноват Путин".

Президент Джо Байден: Я делаю все, что в моих силах, чтобы добиться снижения цен и решить проблему спровоцированного Путиным подорожания. <…>

Именно так звучит их последний отчаянный аргумент, который хорошо знаком всем, кто следил за американской политикой последние шесть лет ("Это сделал Путин!"). Но он совершенно нелепый, и мы считаем, что наш нравственный долг заключается в том, чтобы опровергнуть его с помощью фактов.

В каком году несколько основных показателей инфляции начали стремительно расти? Верно, в 2021, то есть сразу после вступления Джо Байдена в должность. Причиной стал рост расходов. Байден – не единственный лидер, который тратил слишком много, но он потратил больше всех. Теперь же у Байдена появилась возможность утверждать, что рост инфляции начался в феврале этого года, и СМИ, вероятно, могли бы его поддержать, но ситуация становится настолько очевидной (ослабление экономики – это единственное, что невозможно скрыть, потому что люди ощущают его каждый день), что СМИ постепенно отказываются его поддерживать.

CBS: Белый дом утверждает, что резкие скачки цен – это результат спецоперации России, и называет их "подорожанием Путина". Но вспомните: цены начали расти задолго до начала спецоперации России на Украине.

PBS: Каждый раз, когда мы говорим о ценах на газ, демократы и президент Байден ссылаются на "подорожание Путина". Конечно, они пытаются обвинить в росте цен президента России и его операцию на Украине, но, разумеется, наш действующий президент несет львиную долю ответственности за происходящее.

ABC: Байден называет это "подорожанием Путина", но большинство американцев не верят ему.

CNN: Несмотря на то, что говорит нам президент Байден, одной из главных проблем, волнующих американцев, является инфляция, а вовсе не спецоперация Путина.

То есть никто в это не верит, потому что все понимают тот простой принцип, который лежит в основе экономики, – принцип спроса и предложения. Если вы печатаете слишком много денег, эти деньги, очевидно, теряют свою ценность, но действующая администрация все равно предлагает тратить еще больше денег – в масштабах, которые наша страна никогда прежде не видела. Основатель FedEx Фред Смит (Fred Smith) дал такую оценку ситуации: "Если бы мы приняли инфраструктурный план Build Back Better, на котором настаивал Байден, к настоящему моменту мы уже стали бы Веймарской Германией. И инфляция уже была бы не 9–10%, а 25%".

Все это совершенно очевидно, и вам не нужно быть главой Федерального резерва, чтобы это понимать. Возможно, Джо Байден – единственный человек, который этого не понимает. В данном случае это сходит ему с рук, потому что в его собственной голове Джо Байден находится где-то далеко и является кем-то другим. Вчера, к примеру, на одном из мероприятий Байден пытался ответить на вопросы касательно внешней политики, когда из ниоткуда неожиданно появился человек в костюме пасхального кролика, который по-настоящему испугал президента. Неужели все так плохо? Насколько все плохо? Вот что сказал Байден в один из самых печальных моментов своего президентства:

Президент Джо Байден: Нет ничего такого, что Америка не смогла бы сделать, если мы будем делать это сообща как Соединенные Штаты Америки. Благослови вас Господь.

Он протягивает руку невидимым собеседникам, он теряет ориентацию в пространстве – единственное, что мы можем с уверенностью сказать о Белом доме весной 2022 года, – что Джо Байден им не руководит. Джо Байдена уже нет. Его место заняли неизбранные идеологи, которым нет никакого дела до цен на газ. Им нет никакого дела до того, сможете ли вы позволить себе ужин в Applebee's вместе с вашими детьми. Им нет дела до того, что война с Россией может обернуться истреблением целых народов. Такие вещи их не интересуют. Их интересуют теории, а не реальность. Их совершенно не волнуют такие вещи, как необходимость улучшать качество жизни американцев и развивать американское общество.

Мы знаем об этом уже некоторое время. Они управляют нами уже некоторое время, но эта схема работала, потому что люди получали свои зарплатные чеки и им казалось: "У меня достаточно денег". Но как только экономика начинает рушиться, все расчеты резко меняются. В стране, которая понимает, что она стремительно беднеет, меняется все. В краткосрочной перспективе это может обернуться мирным бунтом – посредством голосования на выборах.

В одном вы можете быть уверены: если в ноябре этого года состоятся свободные и честные выборы, неолиберализм будет выставлен на посмешище и изгнан. Но сейчас нам стоит волноваться не об общественном мнении. Общественное мнение уже сформировалось. Сейчас нам стоит волноваться о голосовании – о технической стороне голосования. Если общественности позволят выразить ее предпочтения на выборах в конгресс, мы так и сделаем, но дадут ли нам такую возможность? Вот на что американцам стоит обратить пристальное внимание.