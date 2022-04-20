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Военное обозрение

На Амурском судостроительном заводе начали подготовку к закладке третьего корвета проекта 20385 для ТОФ

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Источник изображения: topwar.ru

На Амурском судостроительном заводе начали подготовку к закладке второго серийного корвета (третий корабль серии, считая головной) проекта 20385 для Тихоокеанского флота. В сборочно-сварочном цехе ведется сборка закладной секции корабля. О церемонии официальной закладки пока ничего не сообщается.

Параллельно идет изготовление секций для головного корабля серии и первого серийного. Кстати, первый серийный корвет также официально не заложен, хотя строительство уже идет. Так что впереди ожидает церемония закладки сразу двух кораблей серии.

Закладка секции начинается с "постели" – специального построечного места, на которое кладутся листы металла наружной обшивки. Затем они обжимаются по определенным координатам, свариваются и начинается дальнейшее внутреннее насыщение секции: устанавливаются переборки, узлы и прочее

- рассказал мастер 1-го участка сборочно-сварочного цеха Денис Чернов.

Сейчас на Амурском ССЗ идет официальное строительство трех корветов - двух проекта 20380 "Грозный" и "Бравый" и одного проекта 20385 - "Буйный". Головной корабль проекта 20385 был официально заложен в августе 2021 года. Контракт на постройку двух корветов проекта 20380 и четырех корветов проекта 20385 был заключен в декабре 2020 года.

Проект 20385 – модернизированный проект корвета проект 20380. Основная задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей.

Основные характеристики корветов проекта 20385: Водоизмещение - 2200 тонн, длина - 104 м, ширина - 13 м, скорость - до 27 узлов, дальность плавания - 3500 миль, автономность - 15 суток, экипаж - 99 человек. Корабль вооружен комплексом «Калибр-НК», зенитным комплексом «Редут», 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, двумя 30-ммх зенитными автоматами АК-630М, противолодочным комплексом «Пакет». На корабле может базироваться вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).

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