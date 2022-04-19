Причиной задержки поставки истребителей F-16 в Болгарию названы опасения утечки данных о них в Россию

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Болгария еще не скоро получит американские истребители F-16, США задерживают поставку самолетов, как минимум, на два года. Речь идет о первой партии из восьми истребителей, оплаченной еще в 2019 году.
США затягивает поставку истребителей F-16 в Болгарию якобы опасаясь утечки секретных данных от этих самолетах в Россию. Такое мнение высказали два отставных болгарских министра обороны Велизар Шаламанов и Тодор Тагаев. Экс-министры убеждены, что Болгария не может на 100% гарантировать безопасность американских технологий, поскольку до сих пор допускает на свою территорию российских специалистов, которые обслуживают истребители МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС страны.
Как заявил Тагаев, Болгарии необходимо выстроить новую систему защиты секретной информации, которая исключит попадание российских специалистов на военные базы.
- заявил он.
Ранее в США перенесли отправку первых истребителей F-16 в Болгарию на два года, объяснив это "проблемами в производстве", возникшими из-за коронавируса. Если первый истребитель ВВС страны должны были получить в 2023 году, то получат в 2025. Власти страны опасаются, что могут вообще остаться без истребителей на фоне "тревожной ситуации" в Европе.
Между тем Госдеп США одобрил поставку Болгарии второй партии из восьми истребителей F-16C/D Block 70/72 стоимостью 1,67 млрд. долларов. Таким образом в перспективе ВВС Болгарии должны получить 16 американских самолетов, которые заменят советские МиГ-29.