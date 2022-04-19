Причиной задержки поставки истребителей F-16 в Болгарию названы опасения утечки данных о них в Россию

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Болгария еще не скоро получит американские истребители F-16, США задерживают поставку самолетов, как минимум, на два года. Речь идет о первой партии из восьми истребителей, оплаченной еще в 2019 году.

США затягивает поставку истребителей F-16 в Болгарию якобы опасаясь утечки секретных данных от этих самолетах в Россию. Такое мнение высказали два отставных болгарских министра обороны Велизар Шаламанов и Тодор Тагаев. Экс-министры убеждены, что Болгария не может на 100% гарантировать безопасность американских технологий, поскольку до сих пор допускает на свою территорию российских специалистов, которые обслуживают истребители МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС страны.

Как заявил Тагаев, Болгарии необходимо выстроить новую систему защиты секретной информации, которая исключит попадание российских специалистов на военные базы.

Мы продолжаем допускать российских представителей компании "МиГ" на авиабазу Граф Игнатьево. Нам необходима гарантия в 110%, что российская нога туда больше не ступит и что сотрудники базы не ходят пить водку с русскими

- заявил он.

Ранее в США перенесли отправку первых истребителей F-16 в Болгарию на два года, объяснив это "проблемами в производстве", возникшими из-за коронавируса. Если первый истребитель ВВС страны должны были получить в 2023 году, то получат в 2025. Власти страны опасаются, что могут вообще остаться без истребителей на фоне "тревожной ситуации" в Европе.

Между тем Госдеп США одобрил поставку Болгарии второй партии из восьми истребителей F-16C/D Block 70/72 стоимостью 1,67 млрд. долларов. Таким образом в перспективе ВВС Болгарии должны получить 16 американских самолетов, которые заменят советские МиГ-29.