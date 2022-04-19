Нигерия намерена закупить в США вертолеты AH-1Z – DSCA

ЦАМТО, 18 апреля. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Нигерии в рамках программы "Иностранные военные продажи" партии ударных вертолетов AH-1Z и сопутствующего оборудования.

Полная стоимость продажи может составить 997 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о планируемой продаже 14 апреля.

Правительство Нигерии обратилось к администрации США с запросом о возможности приобретения 12 ударных вертолетов AH-1Z, 28 двигателей T700-GE-401C (24 установленных, 4 запасных), 2000 блоков наведения 70-мм управляемых ракет APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System).

Запрос также включает поставку прицельных систем ночного видения (NVCD), коммерческого варианта системы GPS-навигации с услугой стандартного позиционирования, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы, очков ночного видения AN/AVS-9, 20-мм пушек M197, прицельных оптоэлектронных комплексов, вспомогательного оборудования, запасных контейнеров для двигателей, запасных частей и агрегатов, инструмента, испытательного и обучающего оборудования, технической документации, подготовку личного состава, инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны американского правительства и подрядчика, надзор за строительством объектов инфраструктуры, включая предоставление планов, чертежей и спецификаций, другие сопутствующие элементы материального обеспечения и поддержки программы.

При этом 25 млн. долл. будут выделены для институциональной и технической помощи Вооруженным силам Нигерии для продолжения программы Air Ground Integration (AGI), включающей разработку процедур прицеливания, которые юридически соответствуют Международному гуманитарному праву и Законодательству о вооруженных конфликтах.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и позволит повысить безопасность стратегического партнера в регионе Африки к югу от Сахары.

В уведомлении отмечается, что продажа вертолетов усилит возможности ВС Нигерии по обеспечению безопасности и стабильности в регионе, а также будет способствовать налаживанию взаимодействия с США и другими западными партнерами.

Основными подрядчиками поставки выбраны компании Bell Helicopter и General Electric.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Примечание:

Хотя запрос на поставку вертолетов был направлен в США достаточно давно, проект не продвигался из-за претензий американских законодателей к соблюдению прав человека в Нигерии и обвинений президента Нигерии Мохаммаду Бухари в "скатывании к авторитаризму". Тем не менее, очевидно в сложившейся обстановке администрация США стремится любыми способами привлечь зарубежные страны на свою сторону и ранее имевшиеся проблемы отошли на второй план.