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В Москве под председательством начальника Генштаба ВС РФ прошло заседание Военного комитета ОДКБ

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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

ЦАМТО, 14 апреля. В Москве под председательством начальника Генштаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова прошло заседание Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности.

Заседание состоялось в режиме видеоконференции. В нем приняли участие исполняющий обязанности начальника ГШ ВС Армении Камо Кочунц, начальник ГШ ВС – первый замминистра обороны Белоруссии Виктор Гулевич, первый замминистра обороны – начальник ГШ ВС Казахстана Марат Хусаинов, начальник ГШ ВС Киргизии Эрлис Тердикбаев, начальник ГШ ВС – первый замминистра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода, начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, замгенсека ОДКБ Тахир Хайрулоев.

В ходе заседания участники обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности и договорились координировать совместные действия по нейтрализации угроз военной безопасности.

Также на заседании был определен порядок реализации предложений, высказанных министрами обороны государств – членов ОДКБ 13 января 2022 года в ходе внеочередного заседания Совета министров обороны ОДКБ в части, касающейся совершенствования механизма кризисного реагирования и организации применения коллективных сил Организации.

Кроме того, стороны рассмотрели вопросы проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в 2022 году, определи направления дальнейшей работы по совершенствованию организации выполнения международных полетов авиации вооруженных сил стран ОДКБ, а также оценили деятельность Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева в качестве базовой организации по подготовке военных кадров для государств – членов ОДКБ по специальностям материально-технического обеспечения.

В заключение было отмечено, что итоги заседания Военного комитета будут способствовать укреплению системы коллективной безопасности и поддержанию региональной стабильности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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