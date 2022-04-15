Страны Запада "заморозили" научные контакты с РФ, китайские ученые также "нажали на паузу" - глава РАН

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев заявил, что большинство Академий наук стран Запада "заморозили" контакты с РФ, помимо этого после введения санкций в отношении РФ появились сложности и в контактах с учеными из Китая.

"К сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные обсуждения, несмотря на то, что у нас было выстроено прекрасное сотрудничество с регулярным общением", - сказал Сергеев, выступая в четверг в МГИМО на пленарной сессии международной конференции "Цифровые международные отношения 2022".

Вместе с тем, он отметил, что "позитивным примером является Индия, и мы сейчас активно продвигаемся в этом направлении", планируя обсуждать возможности сотрудничества "в фарме, космосе, цифре". В связи с этим президент РАН обратился к дипломатам "помочь продвигаться в плане укрепления научных контактов Индией, и в том числе в области цифровизации".

Сергеев также сказал, что РАН "в современных условиях санкционной экономической войны против России" испытывает серьезные трудности. "Международное научное сотрудничество совершенно необходимо, чтобы поддерживать соответствующий уровень науки (...), и когда в западных странах сформировано такое отношение к контактам с российскими учеными, конечно, очень трудно без дипломатии продвигать наше научное присутствие в мировом научном пространстве. Это принципиально важно", - считает Сергеев.

Он сообщил, что российские исследователи продолжают контакты "с теми учеными, которые хотят сотрудничать и сотрудничали, и будут сотрудничать с нами", но "срываются" контакты с Академиями наук ряда стран, чьи руководители ссылаются на политический запрет.

"В результате у нас сейчас с большинством академий наук, с кем мы прекрасно сотрудничали, обменивались информацией, проводили мероприятия, и имели иностранных членов с одной стороны и с другой стороны, отношения заморожены. К сожалению, это очень важные наши партнеры - это и академия наук Германии, и Французская академия наук, и Национальная академия наук США. Ряд из них сделал заявления, которые иначе как агрессивными мы не можем характеризовать", - сказал президент РАН.