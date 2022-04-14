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Юрий Подоляка / Rutube

Война на Украине — проблема пересечения границы до сих пор не решена и это … УЖЕ БЕДА!!!

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Беженцы на дороге из Мариуполя
Беженцы на дороге из Мариуполя.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Беженцы из Украины сталкиваются с большими трудностями при въезде в Россию. Эту проблему необходимо решать в кратчайшие сроки.


Права на данный материал принадлежат Юрий Подоляка / Rutube
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
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