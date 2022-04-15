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Интерфакс-АВН

США передадут Украине 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade - Пентагон

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Американский бронетранспортер М113
Американский бронетранспортер М113.
Источник изображения: CC0 / Staff Sgt. Shane A. Cuomo, U.S. Air Force /

Вашингтон. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - США в рамках пакета военной помощи Украине на $800 млн направят Киеву 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade, сообщили в среду в Пентагоне.

На брифинге представитель Пентагона Джон Кирби показал журналистам список вооружений, которые США будут передавать Украине.

"Часть этой помощи - новые партии уже поставляемых комплексов вооружений, а другая часть - новые комплексы вооружений, ранее Украине не поставлявшихся", - заявил он.

Также Украина должна получить восемнадцать 155-миллиметровых гаубиц и 40 тыс. снарядов к ним, 500 ракет к противотанковым комплексам Javelin и тысячи единиц прочих противотанковых систем, 10 РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС воздушного наблюдения, 100 машин повышенной проходимости, беспилотные суда для зашиты побережья.

Кроме того, в список включены медицинское оборудование, оборудование для защиты от ядерных, химических и биологических угроз, 30 тыс. бронежилетов и шлемов, более 2 тыс. единиц оптических устройств и лазерных дальномеров, взрывчатка C-4, мины M18A1 "Клеймор".

Ранее в среду президент США Джо Байден объявил, что одобрил пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $800 млн, включающий артиллерийские системы, бронетранспортеры и вертолеты.

Издание The Hill сообщало, что с учетом нового пакета помощи США с начала российской спецоперации на Украине выделили Киеву более $2,4 млрд помощи в области безопасности, а всего за время работы администрации Байдена - более $3 млрд.

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Страны
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
M113 БТР
Ми-17
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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