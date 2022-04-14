Литва направит более 1 млрд. евро на закупки вооружений в США и Германии для ВС страны

ЦАМТО, 13 апреля. По заявлению Министерства национальной обороны Литвы, в ближайшие несколько лет на закупку вооружений в США и Германии планируется потратить более 1 млрд. евро.

Как сообщает Lrt.lt, США и Германия являются основными поставщиками систем вооружения для ВС Литвы. За последние несколько лет на закупки ВиВТ в США было потрачено около 500 млн. евро, а в Германии – около 1 млрд. евро.

Поскольку Литва увеличивает расходы на оборону, в ближайшей перспективе планируется начать процедуры закупок ряда ВиВТ и к 2027 году потратить на эти цели более 1 млрд. евро.

Как заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас, в ходе реализации программы модернизации должны быть повышены боевые возможности ВС Литвы, а также обороноспособность страны. Одновременно будет расширено присутствие в Литве союзных сил.

По словам министерства, оборудование, приобретенное у "стратегических партнеров", позволит модернизировать Вооруженные силы Литвы, улучшив их маневренность и огневую мощь, закупить системы противовоздушной обороны и наблюдения за воздушным пространством, противотанковые средства, системы для военной разведки, тылового и военно-медицинского обеспечения.

Литва уже закупила в Германии боевые машины пехоты "Боксер" ("Вилкас") и самоходные гаубицы PzH-2000. Два дополнительных батальона Сухопутных войск также будут оснащены немецкими бронеплатформами.

Согласно заявлению министерства, Германия также остается ключевым партнером в укреплении тылового потенциала Вооруженных сил Литвы. В частности, в ближайшее время будет запущен проект приобретения 10-тонных грузовиков.

Для усиления возможностей по борьбе с бронетехникой в США будут закуплены комплексы барражирующих боеприпасов "Свитчблэйд", дальность пуска которых составляет до 40 км. Дополнительно будут приобретены ПТРК "Джавелин", а также новые РЛС, бронированные машины высокой проходимости и БЛА, приобретаются четыре многоцелевых вертолета UH-60M.

Другими партнерами по программе модернизации Вооруженных сил Литвы являются Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Польша, Франция, Италия и другие страны НАТО и ЕС. Так, система ПВО будет построена на базе приобретенного в Норвегии ЗРК NASAMS.