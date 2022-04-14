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Военное обозрение

Отставной сербский офицер: Впервые за 40 лет Сербия приобрела ракетные системы, способные защитить наше небо

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Источник изображения: topwar.ru

В этом году исполняется 40 лет тому, как бывшая СФРЮ в последний раз покупала ракетную систему. Сербия не видела такой системы в своей современной истории,

— сказал Зорич.

По словам отставного сербского офицера, Сербия приобрела ракетные системы, способные защитить наше небо - впервые за 40 лет.

Ранее в прессу просочились сведения, что Сербия тайно закупила у Китая зенитно-ракетные комплексы HQ-22 (FK-3). Установки были доставлены из КНР несколькими военно-транспортными самолетами Y-20.

Операция с Y-20 стала неожиданностью, потому что они выполняли групповой полет, а не серию одиночных полетов. Наличие любого количества Y-20 в Европе все еще является довольно новым явлением,

– отмечают западные аналитики.

Президент Сербии Александр Вучич косвенно подтвердил эту информацию. По его словам, ЗРК станут «гордостью» сербских вооруженных сил. При этом отмечается, что Китай исполнил условия контракта на поставку вооружения, заключенного еще в 2019 году.

Некоторые западные обозреватели усмотрели в этом событии очередной признак «надвигающейся мировой войны».

Сербия ведет независимую политику в отношении санкций, введенных против России странами Запада после начала спецоперации на Украине. Однако давление на Белград растёт. Как ранее заявил Вучич, представителю Сербии в ООН пришлось голосовать за исключение России из СПЧ организации под давление коллективного Запада. Ранее страны НАТО запретили полеты военно-транспортных сербских самолетов над своей территорией. Вашингтон пытался препятствовать Белграду в поставке китайских ЗРК, угрожая противодействием вступлению страны в состав ЕС. Турция и Болгария видят в усилении сотрудничества Сербии и Китая растущее влияние КНР в Европе.

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