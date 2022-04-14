Киргизия и Таджикистан договорились об отводе дополнительных сил от границы в места дислокации - погранслужба Киргизии

Бишкек. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Пограничники Киргизии и Таджикистана в ходе переговоров договорились об отводе дополнительных сил и средств в места постоянной дислокации после перестрелки на границе, сообщило управление информации и коммуникации Пограничной службы ГКНБ Киргизии.

"В ходе переговоров одним из первых было принято решение об отводе дополнительных сил и средств в пункты постоянной дислокации", - сообщили "Интерфаксу" в киргизском пограничном ведомстве.

В управлении Погранслужбы добавили, что переговоры сторон проходят в местности Кыргыз-Встреч Лейлекского района Баткенской области, в них участвуют начальник управления службы Баткенской области Кыялбек Толонбаев и начальником управления Пограничных войск Таджикистана Согдийской области Хикматулло Пираков.

"Практически сразу стороны начали отвод сил и средств от места инцидента. По состоянию на 24 ч.00 мин. обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно-стабильная, но с элементами напряженности", - уточнили в Пограничной службе.

В настоящий момент переговоры сторон продолжаются.

Вечером во вторник Пограничная служба Киргизии сообщила о двух перестрелках на киргизско-таджикском участке государственной границы в местности Селкана Лейлекского района Баткенской области Киргизии. По предварительным данным, в ходе первого столкновения один военнослужащий Таджикистана получил огнестрельное ранение. Во время повторной перестрелки, произошедшей около 21:17 (18:17 мск), ранение получил киргизский военнослужащий. Перестрелка длилась около 30 минут. Также сообщается, что таджикская сторона обстреляла из минометов киргизское село Достук.