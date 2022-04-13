Одной рукой США грозят России, а другой – приветствуют зверства на Украине

Американские законодатели приняли у себя скандально известного грузинского полевого командира, который хвастается военными преступлениями на Украине

США покрывают военные преступления ВСУ и иностранных наемников, пишет Grayzone. Автор статьи приводит сведения о зверствах украинских боевиков против российских военнопленных.

Высокопоставленные члены Конгресса США приняли Мамуку Мамулашвили, скандально известного полевого командира "Грузинского легиона", который хвастался тем, что санкционировал казни пленных российских солдат на Украине.

В пятый раз подняв оружие против России, командир так называемого "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили на видео похвастался, что его подразделение расстреливало пленных российских солдат на Украине.

В то время как эксперты западных СМИ подняли вой по поводу снимков из города Буча, вторя обвинениям президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия виновна в "геноциде", они совершенно упустили из виду очевидное признание зверств признанным союзником Соединенных Штатов, которого приветствовали на Капитолийском холме высокопоставленные американские законодатели, курирующие комитеты Конгресса по внешней политике.

Приняв участие в четырех военных конфликтах против России и несмотря на обвинения в том, что он сыграл ведущую роль в расправе над 49 демонстрантами на площади Майдан в Киеве в 2014 году, Мамулашвили неоднократно ездил в Соединенные Штаты, где его принимали члены Конгресса, а также приветствовали сотрудники департамента полиции Нью-Йорка и украинская диаспора.

В интервью в апреле этого года Мамулашвили спросили о видеозаписи, на которой запечатлены российские боевики, казненные во внесудебном порядке в Дмитровке, городке, расположенном всего в восьми километрах от Бучи. Мамулашвили откровенно рассказал о принятой в его подразделении тактике "не брать пленных", хотя и отрицал свою причастность к конкретным описанным преступлениям.

"Российских солдат мы не берем, как и кадыровцев (чеченских бойцов). В любом случае пленных мы брать не будем, ни один человек не будет взят нами в плен", — сказал Мамулашвили, подразумевая, что его бойцы казнят военнопленных.

Рубашка боевика была украшена нашивкой с надписью "Мама говорит, что я особенный".

"Да, мы иногда связываем им руки и ноги. Я говорю от имени всего "Грузинского легиона": мы никогда не будем брать русских солдат в плен. Ни один из них не будет взят в плен", — подчеркнул Мамулашвили.

В соответствии с Женевской конвенцией, казни солдат противника считаются военными преступлениями.

Военные преступления на передовой

Западные правительства продолжают блокировать запрос России о расследовании Организацией Объединенных Наций предполагаемых массовых убийств в Буче, где были сфотографированы десятки трупов после вывода российских войск из города, некоторые со связанными руками и явно расстрелянные таким же образом, как Мамулашвили описал действия своего легиона с заключенными.

В то время как события в Буче стали источником возмущения и жарких споров, явный случай военных преступлений украинских сил, которые имели место 30 марта, когда уходили российские войска всего в десяти километрах вниз по дороге, встретил гораздо более сдержанную реакцию, несмотря на его освещение в газете The New York Times.

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Оз Катерджи, британо-ливанский боевик, привлекший к себе внимание тем, что он рассылал угрожающие сообщения в WhatsApp журналистам, выступающим против поддерживаемой США грязной войны в Сирии, мечтал о пытках в полиции редактора Grayzone Макса Блюменталя, выкрикивал истерические лозунги против бывшего лидера британских лейбористов Джереми Корбина на антивоенном митинге и связался с поддерживаемыми ЦРУ вооруженными бандами в Сирии, оказался на месте гибели российской колонны через два дня.

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Отредактированное изображение места происшествия было опубликовано Министерством обороны Украины в Твиттере, где кадры разрушенной российской техники и интервью с украинскими военнослужащими были смонтированы под постоянные электронные шумы.

В оригинальном видео об этих военных преступлениях один из мужчин, злорадствующих на месте убийства российских солдат, идентифицирован как Теймураз Хизанишвили из "Грузинского легиона". Ранее Теймураз служил телохранителем бывшего президента Грузии и союзника Мамулашвили Михаила Саакашвили.

Саакашвили, этот излюбленный проект вашингтонских неоконсерваторов, покрыл себя позором после того, как в 2008 году возглавил катастрофическую войну против России из-за Южной Осетии. В конце концов он принял предложение Украины стать губернатором Одессы в 2015 году.

"Необходимо устроить хаос на Майдане"

Самым кровавым инцидентом во время беспорядков и протестов на Майдане в Киеве в 2013–2014 годах, которые в конечном итоге привели к свержению президента Украины Виктора Януковича, стала массовая бойня 49 демонстрантов 20 февраля 2014 года. Инцидент вызвал международное возмущение против Януковича и ослабил власть его правительства.

Тем не менее вся эта история остается окутана глубокой тайной.

Во время "цветной революции" на Майдане Мамулашвили сколотил группу своих старых боевых товарищей, подговорив их поучаствовать в украинских делах. Есть данные о том, что его группе было поручено "обеспечить вокруг Майдана порядок, чтобы не было пьяных, поддерживать дисциплину и выявлять присланных властями смутьянов".

Однако бывшие соратники Мамулашвили рассказали российским СМИ, что на самом деле он приказал им: "На Майдане необходимо создать хаос, применяя оружие против любых целей, либо протестующих, либо полиции — без разницы".

Президент Владимир Зеленский назвал убийства на Майдане "самым сложным делом в стране", отметив, что место преступления было впоследствии тщательно сфальсифицировано, а документы, имеющие отношение к тем событиям, таинственным образом исчезли.

Международные организации остаются в замешательстве. Аналитический центр Атлантического совета, финансируемый НАТО, назвал этот вопрос "нерешенным", а Организация Объединенных Наций отметила, что "справедливость не достигнута".

Сегодня некоторые исследователи указывают на Мамулашвили и его грузинских легионеров как на главных подозреваемых в таинственных убийствах на Майдане. Иван Качановский, профессор политологии Оттавского университета, входит в число тех, кто считает, что именно союзники Мамулашвили были среди тех, кто открыл огонь по протестующим из зданий на площади Независимости, что привело к кровопролитию, ответственность за которое в конечном итоге возложили на тогдашнее правительство Украины.

"Показания нескольких признавшихся членов грузинских снайперских групп на Майдане, данные ими для судебного разбирательства и расследования резни на Майдане, а также их интервью в документальных фильмах американского, итальянского и израильского телевидения, а также в македонских и российских СМИ, в целом согласуются с выводами моих научных исследований бойни на Майдане", — дал свои комментарии Качановский The Grayzone.

Хотя Иван Качановский и говорит, что его академическое исследование не было сосредоточено на причастности конкретных лиц к резне на Майдане, он заявил, что большинство грузин, давших показания в суде, раскрыли свои имена, сообщили номера паспортов и показали пограничные штампы, копии авиабилетов, видео и фотографии в украинской или грузинской военной форме и другие доказательства, подтверждающие их достоверность. Он добавил, что личности некоторых из них были проверены украинской пограничной службой, а также властями Армении и Белоруссии в связи с судебным процессом по делу о массовых убийствах на Майдане в Украине.

"Судебный процесс по кровавым событиям на Майдане в ноябре 2021 года принял и представил в качестве доказательства показания одного из этих грузин, который признался в том, что является членом группы „снайперов Майдана“", — заявил Качановский.

Члены Конгресса США, приютившие Мамулашвили, либо не знали об этих обвинениях, либо считали грузинского полевого командира невиновным.

Полевой командир едет в Вашингтон

Автор статьи недавно задокументировал для The Grayzone скрины фотографий, опубликованных Мамулашвили на его странице в интернете, на которых видно, как грузинский "крутой парень" в Капитолии общается с некоторыми высокопоставленными фигурами в комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса США.

Среди принимавших Мамулашвили хозяев были тогдашний член палаты представителей Элиот Энгель, член палаты представителей Кэролин Мэлони, бывший член палаты представителей Сандер Левин, член палаты представителей Андре Карсон, член палаты представителей Дуг Ламборн и бывший член палаты представителей Дана Рорабахер.

Другие фото показывают, как он посещает офисы Сената, в том числе офис сенатора Дайаны Файнштейн, бывшего председателя сенатского комитета по разведке, и Кирстен Джиллибранд, которая входит в комитет по разведке, а также в комитет по вооруженным силам.

Когда автор связался по телефону с офисами сенаторов Файнштейн и Джиллибранд, они отказались комментировать факт приема у себя грузинского полевого командира.

Многократные поездки Мамулашвили в Соединенные Штаты дали ему возможность посетить мероприятия в посольстве Украины в Вашингтоне, выступить с докладами в Академии Святого Георгия, украинской католической школе в Нижнем Ист-Сайде Манхэттена, а также дать интервью ряду вашингтонских СМИ в 2015 году. Он даже позировал для фотосессий с офицерами Департамента полиции Нью-Йорка.

На фотографиях видно, как Мамулашвили держит флаг "Грузинского легиона" вместе с Надеждой Шапоринской, основателем и президентом некоммерческой организации "Украинские активисты США", базирующейся в Вашингтоне, которая лоббировала членов Конгресса принять меры против России и проводила ежедневные митинги возле Белого дома, а также собрала десятки тысяч долларов на закупку припасов для украинских военных и беженцев.

Между этими поездками Мамулашвили построил три тренировочные базы и набрал сотни бойцов. На некоторых фотографиях, которые он разместил в интернете, видно, как подчиненные этого полевого командира тренируют детей против России. Практику воспитания детей для ведения войны разделяет более печально известный украинский батальон "Азов".

Американский доброволец из грузинского батальона живописует казни русских и сбегает после угроз в свой адрес

В марте автор взял интервью у Генри Хофта, ветерана армии США, который принял призыв Зеленского к иностранным наемникам и пошел добровольцем в "Грузинский легион".

Хофт рассказал The Grayzone, что члены легиона угрожали убить его, когда он отказался идти на передовую без оружия. Хофт также вспоминал, как грузинские боевики надели мешки на головы двух мужчин, взорвавших блокпост, и казнили их на месте, обвинив в шпионаже в пользу России.

В то время как западные репортеры представляют Мамулашвили как храброго и тактически грамотного полевого командира с тех пор, как он выступил против России на Украине, его подразделение также неоднократно упоминалось в статьях о сомнительных фигурах, которых оно приняло в свои ряды: неонацистах, грабителях банков и людях, скрывающихся от правосудия, таких как Крейг Лэнг, которого разыскивают в Соединенных Штатах по подозрению в убийстве супружеской пары во Флориде.

В то время, как Лэнг выступал перед СМИ от имени "Грузинского легиона" (тогда его временами называли "Иностранным легионом") с передовой на востоке Украины, Министерство юстиции США и ФБР расследовали его дело и дела еще семерых американцев по военным преступлениям. Группа якобы брала в плен мирных граждан и пытала их, иногда до смерти, перед захоронением в безымянной могиле.

По мере того, как конфликт на Украине усиливается, а США все глубже погрязают в своих обязательствах по его эскалации, высокопоставленные деятели в Вашингтоне одной рукой грозят России, а другой буквально пожимают руку Мамулашвили, общепризнанному военному преступнику.

Автор: Александр Рубинштейн (Alexander Rubinstein)