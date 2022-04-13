Россия продолжает оценивать техсостояние своего сегмента МКС - "Роскосмос"

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" продолжает оценку технического состояния российского сегмента Международной космической станции (МКС) для возможности продления ее работы, сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев

"Наши партнёры предлагают летать за пределами 2024 года. Мы будем пока продолжать оценивать технические состояние нашего сегмента", - сказал Крикалев журналистам во вторник.

25 января глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что РКК "Энергия" проводит анализ состояния модулей МКС для определения предельного срока эксплуатации станции.

2 апреля Рогозин сообщил, что госкорпорация в ближайшее время доложит руководству страны "конкретные предложения "Роскосмоса" по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии".

"Считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций", - отметил он.

Ранее в госкорпорации сообщили о получении писем от NASA, ESA и Канадского космического агентства с ответом на предложение о снятии санкций с предприятий российской космической отрасли. Как отмечается в письмах, США и Канада считают своим приоритетом продолжение безопасной работы МКС. Глава NASA Билл Нельсон отметил, что существующие американские санкции не влияют на работу станции.

В "Роскосмосе" связывали ответ на это предложение с судьбой соглашения о возобновлении перекрестных полетов на МКС и продления срока работы станции.

После начала российской военной операции на Украине многие страны ввели в отношении Москвы масштабные санкции.

12 марта Рогозин сообщил, что "Роскосмос" направил странам-партнёрам по МКС требование снять санкции с предприятий госкорпорации.

В 2021 году несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США.

Глава "Роскосмоса" назвал санкции в отношении космических предприятий - РКЦ "Прогресс" и ЦНИИмаш - незаконными.

1 марта в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили "Интерфаксу", что продление соглашения об эксплуатации МКС в условиях санкций вызывает скептицизм.