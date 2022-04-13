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Интерфакс-АВН

США призывают другие страны не закупать дополнительные энергоносители и вооружение у РФ - Блинкен

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Douliery/Pool Photo via AP

Вашингтон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты надеются, что союзники и партнеры не увеличат закупки российских энергоносителей, призывают все страны избегать новых сделок по приобретению вооружения у РФ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Когда дело доходит до закупок нефти, санкций и т.д., я бы просто отметил, что существуют ограничения на закупки энергоносителей. Конечно, мы призываем страны не закупать дополнительные энергоносители у России", - сказал Блинкен на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров между главами оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии.

"Каждая страна находится в разной ситуации, у всех разные потребности, требования, но мы надеемся, что союзники и партнеры не увеличат свои закупки российских энергоносителей", - отметил госсекретарь.

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Страны
Индия
Россия
США
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