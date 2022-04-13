Стартовые окна первого полёта к Луне в рамках американской программы Artemis сдвигаются на месяц вперёд - NASA

Вашингтон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Первый непилотируемый полёт ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion к орбите Луны в рамках программы Artemis ("Артемида"), ранее планировавшийся на май-июль этого года, переносится на июнь-август, сообщил руководитель программы, представитель NASA Майк Сарафин.

"В июне стартовые окна: с 6-го июня по 16-е - это июньское окно или же "окно в начале июня", есть окно с 29-го июня по 17-е июля - это окно конца июня - начала июля, если рассматривать даты вне (этих окон - ИФ), то у нас есть окно в конце июля: 26 июля - 9 августа", - сказал Сарафин на брифинге, посвящённом статическим испытаниям SLS.

"Также будут окна, во время которых Луна будет в положении на орбите, которое способствует "физике" и возможности ракеты отправиться в полёт и благополучно вернуться обратно", - добавил представитель NASA.

Перед запуском ракета-носитель должна успешно пройти стендовое испытание. По данным NASA, тестирование запланировано на 12 апреля, а заполнение баков топливом 14 апреля. В ходе стендового испытания специалисты проведут имитацию процедур, необходимых для успешного запуска, а также проверят работу систем, интерфейсов и программного обеспечения.

18 марта NASA сообщило, что 98-метровая ракета SLS с космическим кораблем Orion была вывезена на транспортере из цеха вертикальной сборки на стартовую площадку 39B космического центра имени Кеннеди.

После стендового испытания ракета вновь будет отправлена на время в сборочный цех.

В рамках миссии Artemis 1 непилотируемый космический корабль Orion направится к Луне, на орбите которой он будет находиться несколько недель. Затем корабль вернется к Земле, и его спускаемая капсула приводнится в Атлантике.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии. В ходе миссии Artemis 2 к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов, указали в NASA. Пилотируемый корабль, полет которого на данный момент планируется в 2024 году, должен будет совершить облет естественного спутника Земли. После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Атлантике. В рамках миссии Artemis 3 уже должна будет состояться высадка американских астронавтов на поверхность Луны.