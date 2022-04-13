Минобороны РФ сообщило о новом применении гиперзвукового комплекса "Кинжал" - против командного пункта армии Украины в Донецкой области

Москва. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России сообщило, что российские военные применили гиперзвуковое оружие - авиационный комплекс "Кинжал" - для уничтожения командного пункта армии Украины в Донбассе.

"Днем 11 апреля в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области авиационным ракетным комплексом "Кинжал" уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе", - сказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

19 марта министерство обороны России сообщало, что в ходе операции на Украине впервые применен гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" - им 18 марта уничтожен подземный склад ракет и боеприпасов украинских войск в Ивано-Франковской области.

"Кинжал" - авиационный комплекс с высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой. Создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31 - МиГ-31К. По словам российских военных, он способен поражать цели на дальности более 2 000 км, при этом гарантированно преодолевая все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Сообщалось, что опытно-боевое дежурство в Южном военном округе несут 10 МиГ-31К "Кинжал". С апреля 2018 года они несут дежурство над Каспийским морем. Кроме того, военные сообщали о планах до 2024 года оснастить этими комплексами авиаполк в Красноярском крае. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов в декабре 2019 года сообщил, что Россия расширяет географию применения гиперзвукового авиационного комплекса "Кинжал" и уже испытала его в Арктике.