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ТАСС

МО РФ: сеть иностранных специалистов по психологическому воздействию работает на Украине

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Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.
Источник изображения: © Ольга Балашова/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Начальник Национального центра управления обороной РФ добавил, что "специалисты занимаются на профессиональной основе производством "грязных постановок"

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население действует на Украине. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"На территории Украины в настоящее время действует целая сеть иностранных специалистов по информационно-психологическому воздействию на население, которые занимаются на профессиональной основе производством "грязных постановок". Уверен, что мы еще не раз увидим плоды их антироссийской деятельности", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По его словам, украинскими властями широко используются возможности заинтересованных стран и некоммерческих организаций.

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