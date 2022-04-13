Войти
Интерфакс-АВН

Миссия ЕС в Мали прекратит часть работы по подготовке местной армии - Боррель

340
0
0
Военнослужащие французского военного контингента в Мали
Военнослужащие французского военного контингента в Мали.
Источник изображения: Philippe Desmazes / AFP

Брюссель. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен прекратить некоторые формы подготовки малийской армии в рамках миссии EUTM Mali (European Union Training Mission Mali).

"Мы останавливаем некоторые виды подготовки в работе нашей миссии EUTM Mali, которые были предназначены для малийских вооруженных сил и национальной гвардии", - сказал глава дипломатии ЕС в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам, который в обзоре актуальных событий рассмотрел ситуацию в Мали.

"События, к сожалению, вынуждают нас сделать это", - сказал Боррель, добавив, что ЕС не получил от переходных властей Мали достаточных гарантий, что ЧВК "Вагнер" непричастна к гибели мирных жителей в малийской деревне Мура в конце марта.

"Но мы хотели бы и дальше оставаться в Мали. Мы продолжаем надеяться, что ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) будет способно достичь соглашения с малийским переходным правительством относительно приемлемых для всех сроков выборов", - подытожил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

После военного переворота в Мали 24 мая 2021 года руководивший путчем "переходный президент" Ассими Гоита объявил, что новые выборы в стране состоятся в 2022 году. Затем стало известно, что "переходное правительство" откладывает запланированные на февраль 2022 года выборы и пытается продлить "переходный процесс" на неопределенный срок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Люксембург
Мали
Проекты
Евросоюз
ЧВК
Похожие новости
29.09.2021
США и Франция объединились против российского присутствия в Африке
29.09.2021
Министр обороны США заявил о поддержке действий Франции в африканском регионе Сахель - Пентагон
27.09.2021
Мали обратилась за помощью в борьбе с террористами к российской ЧВК, поскольку страну "бросили" французы - премьер
30.01.2019
"Аллах акбар" вместо "хенде Хох"
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
26.09.2011
Военная импотенция НАТО: победа, ставшая поражением
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.04 10:30
  • 25
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 13.04 10:21
  • 22886
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 10:16
  • 2
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 13.04 09:21
  • 1
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 13.04 08:47
  • 1
Путин: Спецоперация идет по плану
  • 13.04 07:09
  • 368
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 13.04 02:28
  • 2
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 13.04 00:13
  • 166
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 23:25
  • 3
В России допустили поставки США на Украину ракет Tomahawk
  • 12.04 21:15
  • 2
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 17:18
  • 8
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике
  • 12.04 12:17
  • 22
При каких условиях Польша захватит часть Украины
  • 12.04 11:26
  • 69
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 12.04 10:53
  • 1
Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом - СМИ
  • 12.04 06:13
  • 13
Российская армия задействует в спецоперации самоходные минометы "Тюльпан"