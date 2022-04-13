Миссия ЕС в Мали прекратит часть работы по подготовке местной армии - Боррель

Брюссель. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен прекратить некоторые формы подготовки малийской армии в рамках миссии EUTM Mali (European Union Training Mission Mali).

"Мы останавливаем некоторые виды подготовки в работе нашей миссии EUTM Mali, которые были предназначены для малийских вооруженных сил и национальной гвардии", - сказал глава дипломатии ЕС в понедельник на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам, который в обзоре актуальных событий рассмотрел ситуацию в Мали.

"События, к сожалению, вынуждают нас сделать это", - сказал Боррель, добавив, что ЕС не получил от переходных властей Мали достаточных гарантий, что ЧВК "Вагнер" непричастна к гибели мирных жителей в малийской деревне Мура в конце марта.

"Но мы хотели бы и дальше оставаться в Мали. Мы продолжаем надеяться, что ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) будет способно достичь соглашения с малийским переходным правительством относительно приемлемых для всех сроков выборов", - подытожил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

После военного переворота в Мали 24 мая 2021 года руководивший путчем "переходный президент" Ассими Гоита объявил, что новые выборы в стране состоятся в 2022 году. Затем стало известно, что "переходное правительство" откладывает запланированные на февраль 2022 года выборы и пытается продлить "переходный процесс" на неопределенный срок.